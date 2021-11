O reformách a pláne obnovy s primátormi a starostami v Humennom diskutovali spolu s Vladimírom Lengvarským aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

"Budeme ďalej pozorne počúvať, budeme ďalej zhromažďovať fakty, diskutovať o nich," uviedol Lengvarský na margo reformy nemocníc. Opätovne zdôraznil, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Zároveň podotkol, že geografická dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti je jedným z rozhodujúcich faktorov pri rozhodovaní o osudoch jednotlivých zariadení.

V súdnictve je podľa Kolíkovej slov reforma "kľúčová" pre odstránenie korupcie zo súdov. "Bez toho, aby sme urobili reformu justície, nemôžeme zabezpečiť každému, aby mal kvalitné a odborné rozhodnutie rýchlo a bez korupcie," povedala s tým, že malé kolektívy vytvárajú priestor na lokálne väzby. Reforma má zároveň na súdy priniesť lepšie materiálne podmienky a počítačové vybavenie.

Lengvarský aj Kolíková skonštatovali, že oba rezorty vedú o podobe reforiem s koaličným partnerom Sme rodina, ktorý je aktuálne proti, diskusie. "Cítil som tam aj nejaké porozumenie a pochopenie pre zdravotnícku reformu," skonštatoval Lengvarský.

"Všetkým je nám jasné, že Slovensko nie je v dobrom stave. Preto ho potrebujeme dostať opäť do formy," odôvodnil potrebu reforiem Heger. Upozornil, že ak sa nevykonajú, situácia v týchto rezortoch sa bude zhoršovať. Na šírenie strachu o dosahoch reforiem nevidí žiadne dôvody.

Na východnom Slovensku by mali prostriedky v rámci plánu obnovy podľa slov generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívie Vašákovej smerovať najmä do cyklotrás, železníc, škôl a materských škôl. Najviac výziev by sa malo vyhlasovať v roku 2022, najviac verejných obstarávaní vláda očakáva v roku 2023.