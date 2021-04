Podľa nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského musí zákaz vychádzania na Slovensku ostať naďalej v platnosti. Pri rýchlom uvoľňovaní opatrení by sme mohli na túto chybu kruto doplatiť.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) plánuje trvať na tom, aby zákaz vychádzania zostal naďalej v platnosti. Podľa neho stále existuje vysoké riziko zhoršenia epidemiologickej situácie. Povedal to počas pracovného výjazdu v Trnave.

"Od pondelka (19. 4.) sa ide otvárať veľa prevádzok a my ešte stále nemáme presné dáta, ako sa na situácii prejavili sviatky Veľkej noci, to príde s dvoj- až trojtýždňovým oneskorením. Nechceme urobiť chyby iných krajín, ktoré príliš rýchlo uvoľnili opatrenia a potom na to doplatili," povedal minister.

Autori: ev , TASR

Doplnil, že testovacia stratégia obyvateľstva sa pripravuje, bude sa zameriavať najmä na rizikové skupiny - školy, veľké podniky, miesta, kde sa stretáva väčšie množstvo ľudí.uviedol Lengvarský.