Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) sa vybral na dovolenku. Na bratislavskom letisku ho nafotil reportér týždenníka PLUS 7 DNÍ. Politik sa s manželkou vybral do exotiky. Žiadne nariadenia síce neporušil, no niektorých kolegov jeho cesta poriadne prekvapila.

Zbalil si kufre a odišiel do exotiky. Ako informuje týždenník PLUS 7 DNÍ, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa včera v skorých ranných hodinách s manželkou vybral do ďalekého Ománu.

Krajina, kam minister odcestoval, má mimoriadne prísne pravidlá vstupu. Pre turistov sa otvorila v septembri a vstup majú povolení len plne zaočkovaní turisti. Pri vstupe do Ománu sa okrem toho vyžaduje aj negatívny test na covid.

Slovenskom v súčasnosti lomcuje tretia vlna pandémie. Pravdou však ostáva, že momentálne nie je zakázané vycestovať. Ministerstvo zdravotníctva sme sa pýtali, či je naozaj vhodný čas na dovolenku Lengvarského. „Minister zdravotníctva prvýkrát od nástupu do úradu vycestoval na súkromný pobyt v zahraničí. Je plne zaočkovaný s posilňujúcou treťou dávkou vakcíny a pred odchodom splnil všetky predpísané bezpečnostné a zdravotné podmienky,” reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Dovolenka kolegu prekvapila aj ministerku investícií Veroniku Remišovú (45). „Zahraničné dovolenky sú každého osobným rozhodnutím, keďže nie sú zakázané, ale v súčasnej pandemickej situácii považujem za rozumnejšie sa zahraničným dovolenkám vyhnúť,” povedala. Miernejšie reagoval minister hospodárstva Richard Sulík (53): „Aj minister zdravotníctva má nárok na pár dní oddychu a veľa vecí vie urobiť aj z dovolenky. Chod ministerstva nestojí a nepadá na jeho 24-hodinovej prítomnosti na Slovensku.” Predseda Národnej rady Boris Kollár (56) do uzávierky nereagoval.

Náhly odchod na dovolenku pri istých skutočnostiach môže podľa politológa Tomáša Koziaka využiť práve Matovič. Ten v nedávnom rozhovore pre TASR povedal, že po odznení vlny pandémie sa rozhodne o Lengvarského zotrvaní vo funkcii. Podľa politológa je kľúčové, či minister o odlete do exotiky informoval vopred. „Ak to bolo avizované, tak Matovič by to zneužiť nemal,” povedal Koziak s dôvetkom, že o jeho ceste máme príliš málo informácií. „Aj minister zdravotníctva by mal mať právo na dovolenku, to bez debaty,” dodal.