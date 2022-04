Azda máločo potrápilo slovenský národ, zdravie a ekonomiku za ostatné roky viac ako pandémia nového smrteľného koronavírusu. V našej krajine prepukla práve v období, keď došlo k národom vytúženej zmene na politickej scéne. Nová vládna koalícia v zložení OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí síce sľubovala občanom množstvo zmien a reforiem, tie však museli byť pre COVID-19 odsunuté na druhú koľaj.

Ako sa však časom ukázalo, boj s pandémiou bol mnohokrát nielen nad sily lekárov a občanov, ale aj samotných politikov. Svedčia o tom mnohé protesty proti pandemickým opatreniam, očkovaniu či neustály pokles popularity jednotlivých členov vlády v rôznych prieskumoch.

Zhoršujúci sa trend zvládnutia koronakrízy sa potvrdil aj vo výsledkoch ankety denníka Plus JEDEN DEŇ. Z 18 783 odpovedí vyplýva, že až 62 percent opýtaných si myslí, že vláda nezvláda pandémiu koronavírusu. 18 percent ľudí uviedlo, že ju zvláda skôr horšie než lepšie, 12 percent si myslí pravý opak. 9 percent opýtaných uviedlo, že koaliční lídri si svoju prácu odvádzajú dobre. Politológ Radoslav Štefančík vidí za výsledkami viacero faktorov. „Vzhľadom na to, že ide o vašich čitateľov a oni by volili hlavne opozičné strany, je pochopiteľné, že sa vyjadrili kriticky k vláde, lebo aj opozičné strany sa k nej vyjadrujú kriticky aj pre nezvládnutie pandémie. Pravdepodobne by vzišli podobné výsledky aj z riadneho reprezentatívneho prieskumu, ľudia by považovali tieto opatrenia za nezvládnuté, lebo plno ľudí pocítilo osobne dôsledky pandémie.“

Výsledky ankety denníka Plus JEDEN DEŇ. Zdroj: archív

Ďalšia otázka, ktorú sme v ankete položili, znela: „V ktorej oblasti spojenej s pandémiou spravila súčasná vláda podľa vás najviac chýb?” Ukázalo sa, že až 26 percent opýtaných považuje za najhoršie zvládnutú komunikáciu kampane na podporu očkovania. Ku kritike ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorý prebral žezlo po niekoľkých zlyhaniach predchodcu Marka Krajčího, sa paradoxne od začiatku pridával aj predseda OĽaNO a niekdajší premiér Igor Matovič. „Keď si niekto myslí, že nejaké naivné spoty niekoho, kto sa nechce očkovať, presvedčia, tak je naivný sám,“ vyhlásil o zmysle kampane v júli 2021, keď na Slovensku výrazne klesal počet záujemcov o očkovanie.

