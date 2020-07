Keďže od pondelka, 20. júla je táto krajina zaradená na takzvanom zelenom zozname, nemusia sa prichádzajúci občania po návrate na Slovensko podrobiť žiadnym testom ani karanténe. V tejto súvislosti môže preto oprávnene vyvstať dôvodná obava, že obce na Spiši sa môžu stať novými ohniskami nákazy.

Koronavirus na Slovensku. Zdroj: facebook

"Vzhľadom na to, že už pred pár týždňami to boli práve navrátilci z Veľkej Británie, ktorí nákazu do viacerých obcí na východe Slovenska priniesli, vyzýva Slovenská lekárska komora vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila nielen monitoring, ale zvážila aj povinné testovanie Slovákov, vracajúcich sa z Veľkej Británie hlavne do týchto "rizikových oblastí" . Iba tak môžeme zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu vírusu a ohrozeniu zdravia všetkých občanov," vyjadril sa Marian Kollár, prezident SLK.