O Remišovej stoličku má však záujem ešte jeden kandidát - a to bývalý podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga (30). Ten sa v rozhovore pre Denník N vyjadril, že vnútorné konflikty stranu vyčerpávajú a strana nutne potrebuje nového predsedu. Na otázku, či má záujem byť lídrom hnutia, odpovedal jednoznačne. „Mám, áno, momentálne mám. Mám chuť, aby strana pokračovala. Len to má viac premenných,” hovorí.

Pod jeho vedením budúcnosť strany Za ľudí vidí so stranami, ako sú liberáli Spolu alebo Progresívne Slovensko. „Neviem, či sa máme hneď spojiť, ale existujú témy, na ktorých máme okamžitú zhodu. A potom sú tu iné, povedzme hodnotové otázky, v ktorých sú niektorí ľudia vymedzenejší. Ale to si treba prežuť. Možno to nakoniec dopadne tak, že sa spojiť nebude dať, ale zdá sa mi, že ak to neskúsime, tak potom nemôžeme nič povedať proti tomu, ak budúce voľby vyhrá Pellegrini s Ficom, respektíve ak získajú väčšinu a zložia vládu," uzavrel.

„Veríme, že budúcnosť demokratickej slovenskej politiky je v spájaní a spolupráci,” odkázal nám predseda Spolu Juraj Hipš. Progresívne Slovensko o spájaní neuvažuje.