Zdá sa, že predvianočné ostré vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej poriadne urazili ministra financií Igora Matoviča. Koncom decembra hlava štátu v relácii TA3 V politike tvrdo zhodnotila jeho pôsobenie na čele vlády a vyzvala premiéra Hegera na silnejšie líderstvo. Tieto výroky zrejme zranili city šéfa OĽaNO viac ako samotného premiéra.

Heger na slová Čaputovej verejne nereagoval, no Matovič na ne nezabudol ani po niekoľkých týždňoch. „Dôveru ľudí v premiéra a vo vládu podkopáva to, keď pani prezidentka neustále pri každom svojom vystúpení spochybňuje autoritu premiéra. Neustále z neho robí nejakého malého chlapca, ktorého ovláda Matovič ako nejakú maňušku. A bol by som veľmi rád, keby si pani prezidentka dala predsavzatie do nového roku, aby konečne s týmto zákerným spôsobom komunikácie proti premiérovi skončila," uviedol Matovič k téme napätých vzťahov v koalícii.

Minister financií nezabudol prezidentke ani jej konanie počas vlaňajšej vládnej krízy, počas ktorej prišiel o premiérsku stoličku: „Ak by bola prezidentkou ľudí, tak počas vládnej krízy by si zavolala premiéra, vtedy mňa, zavolala by koaličných partnerov a snažila by sa byť nejakým sprostredkovateľom mieru alebo hľadala cestu. Ona sa namiesto toho stretávala s americkou veľvyslankyňou, stretávala sa s Máriou Kolíkovou, Richardom Sulíkom a spoločne ,kuli pikle‘ ako povaliť vlastnú vládu."

Na tieto tvrdenia zareagovala aj kancelária prezidenta. „Je to klamstvo, s ktorým prišiel Robert Fico. Prezidentka žiadne také stretnutie nemala," zdôraznil hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Vyjadrenia Matoviča prekvapili aj odborníkov. Predseda vlády Eduard Heger nepotrebuje, aby ho niekto bránil pred prezidentkou, naznačuje politológ Grigorij Mesežnikov. „Pani prezidentka pána Hegera podľa mňa vôbec nekritizovala. Iba vyzvala, aby postupoval rozhodnejšie. Toto nebolo žiadne znižovanie jeho autority, nebola to kritika, bola to výzva. A zo strany Matoviča to nebola obrana Hegera, ale kritika prezidentky," hovorí odborník

Politológ si tiež myslí, že výroky šéfa OĽaNO o stretnutí Čaputovej s americkou veľvyslankyňou alebo kritika vládnych kolegov skôr prospieva opozícii než autorite premiéra Hegera. „Kritizuje Sulíka, Kolíkovú, Lengvarského takým spôsobom, ktorý podľa mňa je v rozpore z princípom kolegiality medzi členmi vlády a toto môže opozícii pomáhať," podotkol odborník.

So žiadosťou o reakciu na výroky Igora Matoviča Plus JEDEN DEŇ oslovil aj predsedu vlády Eduarda Hegera. Otázku, či neľutuje štýl svojich nedeľňajších výrokov, sme zaslali aj na ministra financií. Obaja do uzávierky na otázky nereagovali.