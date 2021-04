V Maďarsku sa stretne s premiérom Viktorom Orbánom aj ministrom zahraničia Péterom Szijjártóom „Stretnutie sa týka vakcín, nielen Sputnika V," uviedol na tlačovke. Spolu s Matovičom ide do Maďarska aj náš minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Podľa politológa by bola Matovičova zahraničná cesta v poriadku, ak by bola riadne schválená. "Pri bývalom premiérovi to nie je v poriadku, hlavne ak to odkáže cez sociálne siete, že jedná v mene celej krajiny, pričom nemá príslušné poverenie," hovorí Miroslav Řádek pre Plus JEDEN DEŇ.

Na otázku, prečo bývalý predseda vlády Slovenska píše na sociálnych sieťach zvláštne statusy a obhajuje inú krajinu odpovedal jasne. "Matovič po celý čas na politickej scéne reaguje emocionálne a jeho vyjadrenie bolo absurdné nie len v tom, že vystavil Štátny ústav pre kontorlu liečiv (ŠÚKL) kritike, ale dotkol sa celkovo spoločnosti. Svojimi statusmi hovorí, že na Slovensku sme národ idiotov, ktorý nevie čo robí a nevie ako to má robiť. A kvôli verejnosti máme zlú pandemickú situáciu," dodáva.

Podľa Řádeka minister financií prepadá aj totálnym konšpiráciam - čo vidno aj na jeho sociálnych sieťach. "Hovorí o akýchsi tajomných ľuďoch, ktorí ho mali zosadiť z postu premiéra a Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva. Avšak, neukáže konkrétne prstom na vinníka, ale odvoláva sa na tajomné, temné sily," dodáva politológ.

O vyjadrenie sme požiadali aj ŠÚKL a správu budeme aktualizovať.

Ruský fond priamych investícií (RFPI) požiadal Slovensko o vrátenie vakcíny, ktorá u nás vyvolala vládnu krízu. Podľa ruskej inštitúcie totiž Slovensko viacnásobne porušilo zmluvu. Rusi tiež tvrdia, že náš Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) postupoval nesprávne a zadal testovanie vakcíny laboratóriu, ktoré sa nenachádza na zozname oficiálnych laboratórií.

Expremiér a súčasný minister financií sa k situácii vyjadril už včera na sociálnej sieti: „Keď sme priviezli Sputnik V na košické letisko, navreli im z nenávisti oči krvou. Spustili svoju geopolitickú špinavú hru proti "hybridnej zbrani". Vám, ktorým je to rovnako ľúto ako mne, sľubujem, že to nevzdám.“