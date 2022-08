Kým Heger čaká na krok Sulíka, ŇARJAŠOVI už došla trpezlivosť: DRSNÝ odkaz šéfovi LIBERÁLOV! ×

Odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by bolo populárne, ale nič by nevyriešilo. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).