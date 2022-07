Ľudia z LGBTI komunity spoločnosti nijako neškodia, práve naopak, sú to úplne normálni a prínosní ľudia, akých Slovensko potrebuje čoraz viac. Na sociálnej sieti to s pripomenutím osobnej účasti na sobotňajšom pochode Dúhový Pride uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jana Bittó Cigániková.

Tak ako vždy, aj tento rok rozdeľuje Dúhový Pride spoločnosť a to aj vďaka politikom. Jední ho schvaľujú, iní proti mnohým prejavom podpory LGBTI komunite protestujú. Napríklad taká Slovenská národná strana (SNS) v tlačovej správe vyzdvihuje druhé plánované sobotňajšie podujatie - pochod Hrdí na rodinu. Vníma ho ako dôležitý protipól k Prideu. "Keby sme uznali práva LGBTI komunite, na Slovensku by sa žilo lepšie každému," vyjadruje Bittó Cigániková v statuse svoje presvedčenie. Účasť na pochode avizovala na sociálnej sieti už v piatok (22. 7.).

Janka Bittó Cigániková dlhodobo podporuje LGBTI komunitu. Zdroj: facebook M.K.

Podľa SNS Pride zbytočne vyvoláva vášne a potláča konštruktívnu diskusiu o relevantných právach LGBTI. "Na Slovensku sú LGBTI ľudia úspešnými hercami, politikmi a realizujú sa v rôznych profesiách," dodávajú národoniari. Zároveň dúfajú, že obe podujatia sa uskutočnia pokojným a dôstojným spôsobom. Dúhový Pride a aj pochod Hrdí na rodinu sa budú v centre hlavného mesta konať v sobotu popoludní. Miestom Dúhového Prideu je Hviezdoslavovo námestie, po dvoch rokoch sa uskutoční aj sprievod ulicami Starého Mesta. Účastníci pochodu Hrdí na rodinu sa zídu na Rudnayovom námestí, v pláne je tiež pochod cez Staré Mesto.

Bratislavská mestská polícia avizovala zvýšený počet príslušníkov v uliciach, dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti bude monitorovať aj prostredníctvom kamerového systému. Policajti upozorňujú, že vzhľadom na očakávaný veľký počet účastníkov môže dôjsť ku krátkodobému zastaveniu verejnej i osobnej dopravy v centre Bratislavy.

K účasti na Dúhovom Pride sa vyjadril mimochodom aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Jeho názor na pochod si prečítajte v našej galérii.

Svojsky sa rozhodol podporu LGBTI komunite vyjadriť predseda SaS a súčasne minister hospodárstva Richard Sulík. Ten totiž pred budovou Ministerstva hospodárstva SR vyvesil dúhovú vlajku. Možno tak aj podprahovo poslal odkaz poslancovi OĽaNO Györgymu Gyimesimu, ktorý sa prednedávnom rozhodol predložiť do parlamentu spoločne s opozičným poslancom Tomášom Tarabom, ktorý do volieb kandidoval na kandidátke Kotlebovej ĽSNS návrh, ktorý by možnosť vyvesenia dúhovej vlajky na štátnych inštitúciách zakazoval.

Tento jeho počin však rozzúril najmä poslanca OĽaNO Milana Kuriaka, ktorý sa prednedávnom pohoršoval nad "necudným" obliekaním niektorých žien, za čo mu poriadne naložili viaceré slovenské političky.

