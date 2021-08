Pri kupovaní školskej tašky je potrebné brať do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. Odporúča to vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade v súvislosti s blížiacim sa školským rokom 2021/2022.

"Overte si, či je vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov. Školská taška má byť čo najľahšia, má kopírovať tvar chrbtice a popruhy nesmú byť príliš úzke," povedala Hamade.

Poznamenala, že rodičia by mali dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo iba na jednom pleci. Zároveň pripomína, že popruhy musia byť nastaviteľné, školská taška má obopínať obe plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť rozdelila rovnako, a majú byť z mäkkého materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali do kľúčnej kosti.

Hamade uviedla, že dobrú školskú tašku je dôležité vybrať preto, lebo deti ju nosia pravidelne a dlhší čas. Upozornila, že príliš ťažká aktovka preťažuje svalstvo chrbtice a prispieva k stuhnutiu svalov krčno-hrudnej časti chrbtice či na to, že dlhodobé preťaženie chrbtice môže spôsobiť trvalejšie ťažkosti, deformácie a aj vznik skoliózy.

Hmotnosť školskej aktovky nemá byť podľa ÚVZ SR vyššia než desať percent hmotnosti dieťaťa. Školská aktovka žiakov prvého a druhého ročníka nemá presiahnuť 2,5 kilogramu, žiaci tretieho a štvrtého ročníka majú mať tašku ťažkú do 3,5 kilogramu. O kilogram ťažšia môže byť aktovka žiakov piateho a šiesteho ročníka na základnej škole. Hmotnosť do piatich kilogramov by mala dosahovať školská taška starších žiakov od siedmeho do desiateho ročníka.