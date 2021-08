Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová nepovedala Zuzane Kumanovej dôvod jej odvolania z postu štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry (MK). Kumanová sa ani nestretla s výhradami k svojej práci či k svojim odborným názorom. Vyhlásila to Kumanová v reakcii na svoje stredajšie odvolanie.

Vo vnútrostraníckych diskusiách zastávala podľa svojich slov neutrálny postoj, no niektoré diskusie boli podľa nej za čiarou. „Dôvod nebol pomenovaný ani nikdy neboli výhrady k mojej práci alebo k tomu, aké odborné názory by som tu zastávala. Aj interpretácia, že pani Leščáková príde realizovať témy, ktoré sa viac týkajú vzdelávania, tak s tým, že toto by sa malo posilniť na ministerstve kultúry, som sa predtým nestretla,“ povedala Kumanová novinárom. O svojom odchode sa dozvedela na stretnutí s Remišovou.

Kumanová sa necíti kompetentná vyjadrovať sa k vnútrostraníckym problémom. Z pozície štátnej tajomníčky bola členkou predsedníctva bez hlasovacieho práva, niektoré predsedníctva boli podľa nej veľmi búrlivé. Nemyslí si, že bola odvolaná pre svoje konkrétne názory. „Zostávala som veľmi neutrálna v rozhodnutiach, ktoré sa diali na predsedníctve. Nemala som hlasovacie právo, ale niektoré skutky a formulácie, a diskusie sú naozaj za čiarou,“ dodala.

Mrzí ju, že pri politických rozhodnutiach nie je odbornosť na prvom mieste. „Je to výsledok dohody a koaličného rozhodnutia, a rozhodnutia Veroniky Remišovej,“ zdôraznila Kumanová. Teší ju podpora a list, ktorým sa rómske osobnosti obrátili na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). „Za deväť mesiacov sa nám podarilo jednak ukončiť výzvu a začať implementáciu projektov na kultúrno-kreatívne centrá, jednak rozbehnúť výzvu na regionálnu kultúru,“ spresnila s tým, že mala na starosti aj štátny jazyk a národnostné menšiny. Podieľala sa tiež na príprave strategických dokumentov. Kumanová ešte nevie, kde bude profesijne ďalej pôsobiť, má podľa svojich slov niekoľko pracovných ponúk, ponúkajú jej participáciu na rôznych projektoch.

Kumanovú odvolal vládny kabinet z postu štátnej tajomníčky na stredajšom zasadnutí. Vláda zároveň odobrila vymenovanie jej nástupkyne, podpredsedníčky Za ľudí Viery Leščákovej. Kumanová nastúpila na post štátnej tajomníčky v októbri 2020 po tragicky zosnulom Vladimírovi Dolinayovi, prioritne sa venovala menšinovej a regionálnej kultúre.

O odvolanie Kumanovej požiadala ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO) Remišová. Svoj krok komentovala tým, že rozhodnutie o výmene na pozícii štátnej tajomníčky MK patrí v zmysle koaličnej dohody do kompetencie strany Za ľudí. Členovia vlády vrátane ministerky kultúry sa pri téme personálnej výmeny odvolávali na koaličnú dohodu nespochybňovať nominácie iných strán.