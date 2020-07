Vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní revíziu výdavkov na kultúru, ktorá identifikovala úsporné opatrenia vo výške do 19,2 milióna eur ročne. Možné sú však aj ďalšie úspory bežných výdavkov. Opatrenia sa majú realizovať do konca roka 2025.

Vyžadovať si budú aj jednorazovú investíciu v odhadovanej výške do 22,3 milióna eur a ročné výdavky vo výške do 2,2 milióna eur. Podrobný plán vypracuje a vládnemu kabinetu na schválenie predloží ministerka kultúry do konca tohtoročného októbra v spolupráci s predsedom vlády a ministrom financií. Schválený dokument eviduje rezervy v centralizácii podporných a prierezových činností a v lepšom nákupe tovarov a služieb.

Výsledky detailnej analýzy

Z nich revízia detailne analyzovala 16 percent v podobe výdavkov na štandardnú a rutinnú údržbu systémov digitalizačných pracovísk.

"Potenciál úspory v ďalších oblastiach bude potrebné kvantifikovať. Výdavkové opatrenia si budú vyžadovať jednorazovú investíciu v odhadovanej výške do 22,3 milióna eur a ročné výdavky vo výške do 2,2 milióna eur. Podľa revízie je možné úspory dosiahnuť predovšetkým znížením nákladov na údržbu hardvéru a softvéru digitalizačných pracovísk (odhad úspor je jeden až osem miliónov eur ročne podľa zvoleného modelu)," uvádza sa v záverečnej správe revízie výdavkov na kultúru.

Ďalšími zdrojmi úspor v rezorte kultúry sú podľa dokumentu zvyšovanie vlastných príjmov zriadených organizácií ministerstva kultúry (odhad úspor 6,8 milióna eur ročne), zvýšenie efektivity výberu úhrady za služby verejnosti RTVS (odhad úspor 4,2 milióna eur) a zmena na nákladovo efektívnejší predajný a rezervačný systém (úspora 0,15 milióna eur ročne). "Zlepšenie stavu existujúcich depozitárov múzeí a galérií by si vyžadovalo odhadované výdavky do 22,3 milióna eur. Zvýšenie alokácie štátnej podpory na akvizície knižničného fondu vo výške do 2,2 milióna eur ročne predpokladá zaradenie knižnice do nosnej knižničnej siete a zvyšovanie vlastných príjmov (napríklad zvýšením počtu registrovaných užívateľov či navýšením registračného poplatku)," spresňuje správa.

Plán kľúčových opatrení

Ako kľúčové opatrenie revízia odporúča zadefinovať a monitorovať explicitne formulované ciele a merateľné ukazovatele pre jednotlivé kultúrne politiky. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva by mali podľa revízie mať formulované svoje stratégie, mala by sa zvýšiť odbornosť a transparentnosť výberového procesu riadiacich pracovníkov a malo by sa zaviesť päťročné obdobie ich pôsobenia vo všetkých zriadených organizáciách. "Vytvorením investičného plánu, ktorý by slúžil ako nástroj strategického plánovania, by bolo možné transparentne plánovať a pripravovať investície už od skorej fázy. Na stimuláciu využívania súkromných zdrojov v kultúre je potrebné vypracovať analýzu nastavenia daňového zvýhodnenia sponzorských príspevkov v kultúre," uvádza dokument.

Revízia odporúča úpravu súčasného fungovania umeleckých fondov. Odporúča zaviesť napríklad aj štandardy múzeí a galérií, či zrevidovať štandardy pre verejné knižnice a zadefinovať nosnú knižničnú sieť. Pre politiky divadla, tanca a hudby revízia odporúča zamerať sa na zvyšovanie návštevnosti. Revízia výdavkov na kultúru posudzovala výdavky v rámci jednotlivých kultúrnych politík vo výške 623 miliónov eur (0,66 percenta HDP v roku 2019) vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu. Revízia je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze.