Umelcom došla s ministerkou Milanovou a premiérom Matovičom trpezlivosť, po napísaní otvoreného listu idú bojovať do ulíc. Vyzerá to, že na námestí SNP sa ich stretne niekoľko tisíc.

Pandémia koronavírusu a s ňou spojené opatrenia a vládne nariadenia ovplyvnili väčšinu ľudí v krajine. Odvetvím, ktoré bolo a stále je azda najviac postihnuté tým, že im vláda znemožnila vykonávať svoju profesiu, je oblasť kultúry. Jej zástupcovia už niekoľko mesiacov poukazujú na to, že sa väčšine z nich nedostalo do dnešného dňa žiadnej pomoci. Umelcom v týchto dňoch došla s vládou definitívne trpezlivosť a rozhodli sa ísť protestovať do ulíc.

Sú na dne a pomoc nikde

Tisícky ľudí padli na úplné dno! Reč je o jednotlivých zástupcoch kultúrnej obce, ktorá bola veľmi výrazne zasiahnutá už prvou vlnou pandémie koronavírusu. Zo dňa na deň dostali zákaz vykonávať svoju profesiu a ostali prakticky bez príjmu.

To sa, samozrejme, týkalo aj ľudí v iných odvetviach, tým sa však dostalo aspoň akej-takej pomoci zo strany vlády, konkrétne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Už na jar sa tak zniesla prvá väčšia vlna kritiky na novú ministerku kultúry Natáliu Milanovú, ktorá si však, zdá sa, ani dnes nemyslí, že by ona či jej rezort nejako pochybili. „Kultúrny segment je špecifický a ministerstvo práce nevedelo dobre identifikovať tých ľudí, ktorí majú súbeh zamestnanectva a SZČO alebo viacero úväzkov,“ povedala šéfka rezortu v nedávnom rozhovore v rádiu Expres.

Ďalšiu pomyselnú facku uštedril umelcom ostatný víkend aj premiér Igor Matovič. Ten sa v rozhovore v Sobotných dialógoch v Slovenskom rozhlase vyjadril, že: „Títo ľudia už predsa pomoc dostali, presne ako ostatní podnikatelia a fyzické osoby a teraz požadujú niečo navyše. Teraz by som nevytváral špeciálnu kastu, kultúra a šport, pretože sa im pomohlo ako ostatným dotknutým pandémiou COVID-19.“Na základe týchto slov napísali jednotliví zástupcovia kultúry premiérovi otvorený list, kde uvádzajú tieto jeho tvrdenia na pravú mieru.

„Áno, povedali ste pravdu, pomoc bola úplne rovnaká ako pre ostatných. Ale veľmi sa zároveň mýlite, pretože z väčšiny opatrení ľudia a spoločnosti z našej oblasti vypadli. Drvivá väčšina spoločností nemá ,prevádzky', na ktoré bola naviazaná pomoc,“ sťažujú sa umelci, ktorí v liste bojujú najmä za svojich znevýhodnených kolegov z brandže.

Zároveň vyzývajú premiéra, aby začal brať viac než 200-tisíc zamestnancov z kultúry a kreatívneho priemyslu na vedomie. „V mene ľudí z umeleckých, manažérskych, produkčných, obslužných a remeselných povolaní, ktorí spoločne vytvárajú kultúrne hodnoty a tvoria spolu priemysel, ktorý je legitímnym odvetvím slovenskej ekonomiky,“ uvádzajú.

Nielen za svoje práva, ale najmä za prežitie sa preto ľudia z kultúry rozhodli, že v stredu 14. októbra vyjdú do ulíc a spoločne budú protestovať pred budovou ministerstva kultúry. Svoje požiadavky tak budú vláde tlmočiť priamo z ulice.

„Keďže sa nachádzame uprostred pandémie, bude naše podujatie organizované v čo najbezpečnejšom režime. Uvedomujeme si vážnosť situácie, ale nemôžeme už mlčať. Na našom stretnutí zaznie aj verejná otvorená výzva vláde Slovenskej republiky a premiérovi Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi, aby začali brať náš sektor ako rovnocenného partnera a nie ako nechcené dieťa. Kultúra je srdcom národa a bez kultúry a kultúrneho dedičstva národ zahynie,“uviedli organizátori protestu, ktorých do ulíc vyhnali 6-mesačné neúspešné rokovania s predstaviteľmi vlády.

Či medzi nich vyjde aj ministerka Milanová, je otázne, v každom prípade je evidentné, že stále zrejme nevie, ako pomôcť všetkým poškodeným ľuďom z kultúry. „Údaje, či už z ministerstva práce, alebo z iných zdrojov, nemáme úplne dobré, stále sa tam nevyznám. Urobíme takú vlnu, že vyzveme všetkých ľudí, my to teda najprv usporiadame, že aké údaje vlastne potrebujeme a pôjdeme na to svojou linkou a získame úplne nový zoznam, ktorý by mohol najviac zodpovedať realite, lebo ho spolu s nami budú robiť ľudia z praxe,“ povedala v spomínanom rozhovore v rádiu Expres. Či takáto odpoveď bude umelcom stačiť, sa ukáže zrejme až na samotnom proteste. Ten bude mimochodom výsostne apolitický. „Chceme zdôrazniť, že táto manifestácia je apolitická a neželáme si účasť žiadnych politických strán ani akékoľvek politické prezentovanie počas tejto akcie,“ uviedli na záver.

