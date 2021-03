Šokujúce slová na adresu premiéra prišli od poslanca OĽaNO Jána Krošláka (47). „Prišiel čas pozrieť sa do zrkadla, pán premiér. Pokles preferencií strany OĽaNO vôbec nesúvisí s koronavírusom, ale priamo so správaním premiéra,“ napísal na sociálnej sieti. Priznal však, že Matovič mal plné právo stať sa premiérom, podľa vlastných slov však prestáva veriť, že sa poučí a „dorastie“ do svojej funkcie. Neskôr doplnil, že si vie predstaviť jeho náhradu. „Pán Heger je jeden kvalitný kandidát, aj Gábor Grendel alebo Jaro Naď sú veľmi schopní ľudia,” dodal.

Politológ Tomáš Koziak sa domnieva, že úplným favoritom a najlepšou voľbou by bol prvý spomínaný – minister financií. „Premiér musí byť človek, ktorý nepatrí medzi politických nováčikov a má dôveru verejnej mienky a iného človeka ako Hegera tam nevidím,“ dodal. Šéf rezortu financií do uzávierky na naše otázky nereagoval.

V kuloároch sa však skloňujú aj ďalšie dve mená – Gábor Grendel či Jaroslav Naď. Podpredseda parlamentu však takýto scenár odmieta. „Určite nebudem ten, kto premiérovi vrazí dýku do chrbta,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ s tým, že predčasné voľby nechce a nevidí v nich zmysel. „Pamätám si dva pády vlád, ktoré priniesli krajine horšiu situáciu,“ dodal.

Rovnaký názor má aj minister obrany Jaroslav Naď. „Vôbec neuvažujeme o tom, že by sme vymenili predsedu vlády, má silný mandát,“ skritizoval požiadavky niektorých koaličných strán. Predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi dokonca adresoval tvrdé slová. „Naozaj by sa mal zamyslieť nad sebareflexiou a na jeho mieste by som z vlády odstúpil,“ podotkol.

Kým opozícia a časť spoločnosti žiadajú demisiu premiéra, publicista Juraj Hrabko si myslí, že koaličná kríza neznamená, že by Matovič stratil svoju funkciu. Podľa neho je možný scenár, ktorý by priniesol výmenu niektorých ministrov, zachovanie štvorkoalície aj Igora Matoviča na poste predsedu vlády. „Otázka je, ako dlho by to vydržalo,“ zamyslel sa.

Rovnako to vidí aj politológ Miroslav Řádek. „Ak sa bavíme, že kto by mohol nahradiť Igora Matoviča, tak moja odpoveď znie - nikto. Ľudia zo strany OĽaNO by takúto vec neurobili a predseda parlamentu nikam neodchádza. Nie je pripravený a nevidí na to dôvod. Neangažoval sa desať rokov v politike na to, aby po prvom roku ťažkého vládnutia z tejto funkcie odišiel,“ prízvukoval odborník. Na druhej strane však pripúšťa možnosť odchodu jednej zo strán vládnej koalície.

Rozpad vlády alebo rekonštrukcia?

Nespokojnosť dvoch koaličných strán Za ľudí a SaS, ktoré nesúhlasia s politikou Igora Matoviča, vyústila do vládnej krízy. Situácia sa vyostrila po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. Strana Za ľudí žiada odchod ministra zdravotníctva Marka Krajčího (46) a SaS tvrdí, že dobrým krokom bude, ak odstúpi aj premiér Matovič. O ďalšom postupe má koalícia rokovať na budúci týždeň, čaká sa na hnutie Sme rodina.