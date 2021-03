Kučera si poriadne kopol do Čaputovej: DRSNÝ odkaz na facebooku, ČO robila celý rok?!

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera si na svojom facebooku "kopol" do prezidentky Čaputovej, ktorá by sa podľa neho mala pozrieť do zrkadla rovnako, ako ostatní poslanci, ktorí za dianie vyvodili politickú zodpovednosť.