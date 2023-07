„Som skôr rozhodnutý, že v prezidentských voľbách kandidovať budem," hovorí dlhoročný kariérny diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš (70). O tom, čo by chcel v prezidentskom úrade zmeniť, ale aj tom, podpora ktorých politických strán by ho potešila, sa rozhovoril v exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Ešte stále platí, že definitívne rozhodnutie kandidovať na post prezidenta urobíte až po parlamentných voľbách?

Áno. Človek musí mať dobre prečítanú situáciu. V tejto chvíli nevieme, ako voľby dopadnú, a ktorí zo súčasných politických predstaviteľov sa rozhodnú skúsiť svoje šťastie inde než v parlamentnej politike, či už v prezidentských voľbách, alebo vo voľbách do europarlamentu. Aj preto som sa rozhodol počkať. Rád by som totiž vedel, aké bude v prezidentských voľbách „pole súťažiacich".

Viete si tak predstaviť volebný výsledok, ktorý by vás od kandidatúry odradil?

Musím povedať, že svoju kandidatúru zvažujem veľmi seriózne. Nepôjde ani tak o volebný výsledok, skôr budem sledovať rozhodnutia niektorých veľkých politických hráčov a hlavne to, akým smerom sa budú po voľbách uberať. V každom prípade, zatiaľ som skôr rozhodnutý, že v prezidentských voľbách kandidovať budem.

Ján Kubiš v štúdiu PLUS 7 DNÍ v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

To znamená, že existujú aj takí kandidáti, proti ktorým by ste vo voľbách stáť nechceli?

Je isté, že o úrad prezidenta sa bude uchádzať viacero dobrých kandidátov. Až po parlamentných voľbách sa však ukáže, ktorá politická strana získala podporu voličov, ako aj to, či a s kým bude mať možnosť zostavovať vládu. Dnes preto žiadne mená hovoriť nebudem.

Do prezidentských volieb chcete ísť ako občiansky kandidát, no zároveň hovoríte, že by ste sa nebránili podpore politických strán. Podpora ktorej strany by vás teda „potešila”?

Nechcem robiť selekciu. Moje názory na mnohé otázky sú verejne známe, a tak záleží hlavne na tom, ako si situáciu vyhodnotia jednotlivé strany. Aj mne je, samozrejme, jasné, že s niektorými sa môžem zhodnúť viac a s inými menej. No ja nie som človek, ktorý by chodil sám za seba lobovať. Rozhodnutie, či mi niektorá strana poskytne svoju podporu, je, samozrejme, iba na nich.

Naposledy ste boli ministrom za vlády Smeru. Prijali by ste podporu tejto strany?

