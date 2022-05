Kto sú „zradcovia“ OĽaNO, ktorí nehlasovali za vydanie Fica? PROBLÉMY s nimi boli od začiatku ×

Nevydanie Roberta Fica (57) do rúk spravodlivosti otriaslo politickou scénou. Okamžite po hlasovaní dostali padáka z poslaneckého klubu OĽaNO Romana Tabák (30) a Katarína Hatráková (47), ktoré rovnako ako odídenec z klubu Ján Krošlák (47) nezahlasovali za žiadosť prokurátora. Nebolo to však prvý raz, keď išli proti tým, ktorí ich do poslaneckých lavíc dostali.