Prezidentka súhlasí s poskytnutím stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Keďže však máme dočasne poverenú vládu, podľa Zuzany Čaputovej teba nájsť ústavnú cestu, ako to urobiť. Logické je, tvrdí, že vládne rozhodnutie odsúhlasí Národná rada SR. Na výzvu politikov, aby rozhodla ona, zareagovala rozhorčeným odkazom, aby sa neskrývali na ženskú sukňu.

Podľa Matoviča má o stíhačkách rozhodnúť prezidentka. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

O tom, kto má prijať rozhodnutie o darovaní stíhačiek Ukrajine, debatoval v utorok Igor Matovič v relácii TV Markíza Na telo s moderátorom Michalom Kovačičom. A došlo aj na prezidentkinu sukňu.

Matovič Čaputovej odkaz o ženskej sukni pochopil tak, že ona ako žena nechce rozhodovať o stíhačkách. Michal Kovačič oponoval, že to tak nemyslela, že význam tohto slovného spojenia je úplne iný. Aký, to už nevysvetlil, takže medzi ľuďmi sa spustila debata, čo to znamená.

A viete vy, čo znameá skrývať sa za ženskú sukňu? Čítajte na ďalšej strane!