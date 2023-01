Politické strany sa na Slovensku zväčša skladajú z desiatok členov po rôznych regiónoch, no verejnosť si najlepšie pamätá predovšetkým ich ministrov či poslancov. My sme im položili otázky, aby sme zistili, v čom vynikajú jednotlivé známe tváre z ich zoskupení.

Hoci pred kamerami sa snažia pôsobiť čo najserióznejšie, v súkromných životoch z nich už ich zvyky a gény nikto nevytrhne. Reč je o známych poslanoch a poslankyniach, ktoré poznáme z pôsobenia v najvyššej politike. Spýtali sme sa viacerých strán, či by nám mohli prezradiť pikošky o ich členoch. Do ankety nám poskytli odpovede Hlas - sociálna demokracia, Sme rodina a Kresťanskodemoratické hnutie.

Silvester je už síce za nami, ale práve prelom rokov je známy rôznymi zábavnými príhodami. Spýtali sme sa, kto sú teda najväčší vtipkári. Z preferenčne najsilnejšej strany (Hlas-SD) by to mal byť práve jej šéf Peter Pellegrini: "Vždy tvrdí, že práca musí byť aj zábavou a neraz aj vážne témy okorení ostrým humorom." V KDH majú toto žezlo hneď niekoľkí. "Určite je to predseda Milan Majerský spolu s členmi predsedníctva Martinom Šmilňákom a Marekom Šmidom," odpovedali nám. Sme rodina nominovala Petra Pčolinského, ktorému sekunduje tiež predseda Boris Kollár.

Avšak práca vo vysokej politike nie je iba o zábave, treba aj makať. V Kollárovom hnutí sú to podľa vyjadrenia strany hneď tri osoby, a to Petra Krištúfková, Jaroslav Karahuta, a Miloš Svrček. V KDH ide o podpredsedu Igora Janckulíka, ktorý je zároveň žilinským župným poslancom a spoluvedie Oravský záchranný systém a tiež ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko. Hlas-SD stojí za Matúšom Šutaj Eštokom, ktorý zodpovedá za chod celej strany a jej štruktúr, takže pracuje aj vtedy, keď už ostatným výnimočne „padla“.

Jeho kolega Erik Tomáš je ich najlepší rečník: "Dlhodobý dôraz na politické diskusie i novinárska minulosť mu umožňujú vystúpiť aj bez prípravy, či už v parlamente alebo na tlačovej konferencii." V KDH stavili na mladú krv, a teda sú nimi najmladší člen predsedníctva Milan Kabina spolu s podpredsedom Tomášom Merašickým. Sme rodina ho má v Petrovi Pčolinskom a Adriane Pčolinskej.

Po práci sa treba aj najesť, a tu prichádzajú na scénu buď najlepší majstri kuchyne či najčastejší návštevníci bufetu. V Hlase varí najlepšie podpredsedníčka Deniska Saková: "Okrem političky je aj matkou, čo prináša aj starostlivosť o svojho syna a na tejto starostlivosti sa neraz radi „priživia“ aj kolegovia v HLASe." KDH odpovedalo: "Najlepšia kuchárka, ktorá nosí skvelé koláčiky je členka predsedníctva Martina Holečková a tiež Monika Kolejáková." U Kollárovcov varí najlepšie Jozef Lukáč.

No a kto vie zaujať kolegov najlepšími príhodami? V hnutí Sme rodina nimi disponuje predovšetkým Milan Krajniak. V KDH Peter Bobula: "Pamätá si do detailov všetky dátumy či roky v rámci histórie KDH a tiež Jozef Mikuš ako skúsený politik." No a v Hlase získal tento titul Richard Raši: "Ako veselý a pozitívne naladený človek má množstvo príhod s nečakanou pointou, neraz aj zo svojho stále aktívneho lekárskeho pôsobenia."

