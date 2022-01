Slovensko šokovala správa o nájdení mŕtveho tela exriaditeľa tajnej vojenskej služby generálmajora Petra Bučka, ktorého smrť sa vyšetruje ako úkladná vražda. Bučka počas života stihol to, o čom sa bežným smrteľníkom môže iba snívať. Jeho kariéra sa dokonca mohla uberať športovým smerom, no nakoniec si vybral omnoho náročnejšiu a spletitejšiu cestu.

Bučka bol rodákom z Nitry, kde aj vyštudoval gymnázium. V meste pod Zoborom sa venoval futbalu a v mládežníckych kategóriách mal mať dokonca našliapnuté na úspešnú kariéru. Rozhodol sa ale pokračovať v štúdiu, a tak jeho kroky viedli do hlavného mesta. Práve počas mladosti sa spoznal s exministrom hospodárstva Ľubomírom Jahnátkom. „Ministra Jahnátka poznám ako spolužiaka,“ povedal Bučka v máji 2008 pre TV Markíza.

Už počas štúdia na Vysokej škole ekonomickej (1979) absolvoval aj Vojenskú politickú akadémiu K. Gottwalda a bol povýšený na hodnosť poručík. Od roku 1984 nastúpil do spravodajskej služby, kde mal podľa valka.cz úlohy pod krytím diplomata ministerstva zahraničných vecí. Misia, ktorú absolvoval vo Washingtone sa ale skončila fiaskom. Do USA cestoval oficiálne ako tretí tajomník, no už za dva týždne ho Američania odhalili a cestoval domov. Za odhalenie vraj vinil manželku. „Viem, že som sklamal dôveru a chcel by som to napraviť. Bol by som vďačný za každú možnosť, ktorá mi bude poskytnutá,“ napísal podľa jeho zväzku svojim nadriadeným.

Jeho exmanželka neskôr prehovorila, že sa jej vyhrážal zabitím. Zopakovala to aj po rokoch pre Plus jeden deň. „Manžel sa mi vyhrážal smrťou, čo môžu potvrdiť aj moje kolegyne, ktoré vtedy so mnou pracovali. Chodievali za mnou tajní a všetci to videli. Viackrát povedal, že nemá problém aj niekoho zabiť,“ povedala pred rokmi Viera Bučková.