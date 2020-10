Podľa Radičovej je mimoriadne dôležité, aby sme takmer 6 miliárd od Európskej únie využili čo najlepším spôsobom. „Pozerám sa na ten dokument ako na obrovskú šancu, ktorú máme k dispozícii a zároveň s vedomím, že je to dlh, ktorý budú splácať ešte naše deti,“vysvetlila s tým, že v pláne obnovy treba myslieť najmä na budúcu generáciu. Dodala, že na plán obnovy určite vplýva aj súčasná pandémia koronakrízy, no ten nemá byť riešením jej dopadov.

Radičová v diskusii skritizovala niektoré časti dokumentu, ktoré sa podľa nej nehodia do konceptu plánu. „Materiál je akýsi ponukový lístok, v ktorom je naozaj až tak trochu chaos všetkého možného,“skritizovala. Len časť dokumentu je podľa nej „s reformným úmyslom s možnými investíciami na pokrytie týchto reforiem“.

„Potom je tam čierna diera vecí, ktorá podľa mňa chýba v tomto zozname reforiem,“dodala. Plánu podľa nej chýba aj líder a zadefinovania priorít, a to aj napriek tomu, že odborníci si úlohu od Európskej únie splnili. Zároveň je podľa nej jasné, že nie je možné v pláne obnovy vyriešiť všetky súčasné problémy, pretože ku každému problému sa pribaľujú ďalšie s ním súvisiace.

„Celý materiál treba prebrázdiť cez časovanie. Zobrala by som červenú ceruzku a vyškrtala všetko, čo nie sú priority tak, aby nám to tých 6 miliárd eur pokrylo,“vysvetlila.

Využitie plánu obnovy by malo podľa nej viesť k lepším platom a vyššej životnej úrovni v krajine. „Priority sa odvíjajú od... prepáčte, že to tak poviem, ale to je základná kategória spoločenských vied, a je to šťastie jednotlivých ľudí žijúcich v tejto krajine,“povedala s tým, že to sa odvíja od stabilného miesta na pracovnom trhu u občanov. To podľa nej dosiahneme najmä prechodom na digitálnu ekonomiku, digitálne technológie a priemysel 4.0 spoločne s rozvojom regiónov.

Bývalá premiérka Iveta Radičová. Zdroj: Peter Korček

„Bez nových technológií nebudeme mať šancu vyrovnať sa ostatným krajinám,“povedala Radičová. To podľa nej súvisí aj s automatizáciou pracovných miest, po ktorej až tretina pracovníkov môže stratiť pracovné miesta a práve plán obnovy nám dáva možnosť začať riešiť tento problém.

Najslabšia časť materiálu je podľa nej sociálna sféra, kde absentuje reforma sociálnych služieb. „To je ten priestor, kde budeme musieť riešiť nielen dlhodobú starostlivosť, ale aj starostlivosť o rodiny,“ vysvetlila s tým, že ide o nákladnú reformu.

V pláne obnovy odborníčke chýba ekonomická transformácia, digitalizácia verejnej správy, digitalizácia podnikania. Naopak, pochválila oblasť životného prostredia a „upratanie si vo verejných financiách“.