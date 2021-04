KRUTÁ dohra testovania ruskej vakcíny Sputnik V: HROZIA nám miliónové sankcie?

Môžeme na to doplatiť! Ruská vakcína už takmer dva mesiace víri vody v slovenskej politike. Najprv jej „utajený” nákup takmer povalil vládu, teraz budeme možno platiť pokutu. Rusi sa totiž mali uraziť za testovanie Sputnika Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Hoci sa Igor Matovič prekvapivo zastal Rusov a nie našej inštitúcie, na situácii so spackaným nákupom vakcíny a jej následnom skúmaní to nič nezmení.