Poslanci Národnej rady SR rokujú o žiadosti prokuratúry o vydanie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Parlamentný mandátový a imunitný výbor už prijal k žiadosti uznesenie a odporučil ju plénu schváliť. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v pléne parlamentu vyhlásila, že súhlasom so žiadosťou o vydanie poslanca Národnej rady (NR) SR do väzby nesúdia a nejde o akt pomsty či snahu zbaviť sa opozičného politika. Odmieta, že by koalícia mala v rukách vyšetrovanie.

Podotkla, že vo vyspelej demokracii by v takejto situácii obvinený politik vyvodil zodpovednosť. Miesto toho však podľa nej Fico pristúpil k politickým útokom. "Ako majú občania Slovenska veriť v spravodlivosť, keď sa vyšetrovaniu vyhýba bývalý trojnásobný premiér, ktorý sa skrýva za poslaneckú imunitu," poznamenala. Pýtala sa, či Ficovi zachutila moc, a hovorí o papalášizme. Následne sa v pléne Národnej rady rozpútala ostrá výmena názorov. "Vy ste sfetovaná, čo ste si dali kokaín?“ pokrikoval po Zemanovej Fico.

"Jediným vaším cieľom je zatvárať opozičných politikov, brať im poslanecké mandáty," reagoval Fico na vystúpenie Zemanovej. Hovoril o jej hlúposti, keď zavádza občanov Slovenska slovami o imunite poslancov. Poznamenal, že poslanci trestnoprávnu imunitu už nemajú. Smer-SD sa podľa jeho slov nikdy nebránil a ani nebude brániť vyšetrovaniu.

Poslankyňa Smeru Jana Vaľová dokonca pribehla pred rečnícky pult, aby Zemanovej priniesla okuliare. Vyčítala jej, že je slepá, keď nevidí, že Fico sa nijak nevyhýba vyšetrovaniu. Konflikt a ostrú výmenu názorov medzi Vaľovou a Zemanovou si pozrite vo videu:

Fico uviedol, že nebude nikdy súhlasiť s väzobným stíhaním poslanca. Trestné právo sa podľa neho nesmie používať ako nástroj na riešenie politických sporov a na politickú súťaž. "Nech je to hocijaký poslanec národnej rady, nikdy nebudem súhlasiť s väzobným stíhaním takéhoto poslanca," vyhlásil.

Zdá sa však, že ani koalícia nie je jednotná, čo sa týka vydania Roberta Fica na väzobné stíhanie. "Pri hlasovaní o súhlase na vydanie poslanca Fica do kolúznej-vyšetrovacej väzby som sa zdržal hlasovania na munitnom a mandátovom výbore, čím som vyjadril svoj nesúhlas s jeho vydaním," prekvapil bývalý poslanec OĽANO Ján Krošlák. Ten poslanecký klub opustil na jeseň minulého roka kvôli Igorovi Matovičovi. Prekážali mu neuvážené statusy, agresívny spôsob boja aj urážanie ľudí.

"Robert Fico je podľa mňa človek, ktorý je spoluzodpovedný za drancovanie tejto krajiny, za unesenie práva a spravodlivosti v tejto krajine mafiou. Ako premiér mohol a vedel tomuto zabrániť, ale neurobil tak. Ale z týchto skutkov nie je dnes obvinený," vysvetľoval Krošlák svoje rozhodnutie. "Po konzultáciách s odborníkmi mne blízkymi v oblasti trestného práva, nepodporím jeho vydanie do vyšetrovacej-kolúznej väzby, pretože si myslím, že skôr ako o úprimnú snahu zabrániť jeho ovplyvňovaniu svedkov a mareniu vyšetrovania, ide skôr o jeho politické poníženie a diskreditáciu," dodal ďalej.

