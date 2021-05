Zuzana Čaputová sa postavila pred občanov len týždeň po tom, ako bolo do Prezidentského paláca doručených takmer 600-tisíc podpisov na petičných hárkoch k plánovanému referendu. "Úlohou prezidentky je urobiť rozhodnutie, ktoré zabezpečí ústavnosť referenda a ktoré nebude sprevádzané žiadnymi ústavnými pochybnosťami. Považujem preto za správne všetky sporné otázky vyriešiť ešte pred vyhlásením referenda, aby neskôr nemohol byť spochybnený ani jeho priebeh a ani jeho výsledok," vysvetlila prezidentka svoje rozhodnutie obrátiť sa na Ústavný súd.

Na snímke v popredí člen petičného výboru Ervin Erdelyi počas príhovoru pri odovzdaní petičných hárkov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách v Prezidentskom paláci v Bratislave v pondelok 3. mája 2021. FOTO TASR - Pavel Neubauer Zdroj: Pavel Neubauer

Zároveň poukázala na dlhodobú diskusiu o ústavnosti položenej otázky medzi odbornou verejnosťou. "Nie je jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci, alebo má mať takýto výsledok referenda priame účinky. Pokiaľ sa tieto nejasnosti včas nezodpovedajú, získajú priestor tí, ktorí s prípadným výsledkom referenda nebudú spokojní, aby jeho výsledky spochybnili," vysvetlila.



K rozhodnutiu prezidentky sa okamžite začali vyjadrovať aj politici. Tí koaliční jej rozhodnutie pochopiteľne vítali, opoziční kritizovali. "Prezidentka SR dnes definitívne potopila priamu demokraciu. My sme predsa na Slovensku mali podobné dve referendá s podobnou otázkou, ale nikto ich ústavnoprávne nespochybnil," okomentoval krok Čaputovej líder Smeru-SD Robert Fico. Všetky koaličné strany vydali takmer identické stanoviská a síce, že rozhodnutie hlavy štátu berú na vedomie a budú rešpektovať akékoľvek rozhodnutie Ústavného súdu. Je nutné však dodať, že názory jednotlivých politických subjektov môžu byť do značnej miery ovplyvnené ich cieľom, čo by sa referendom malo dosiahnuť. Aj preto v súčasnej situácii najviac záleží na postoji nezaujatých odborníkov na ústavné právo. Jedným z nich je aj podpredseda Ústavného súdu Eduard Barány. "Samotné obrátenie sa na Ústavný súd je v konkrétnom historickom kontexte Slovenska problematické. Prečo? Už dvakrát sa referendum o v podstate totožných otázkach konalo a to bez toho, aby to hlava štátu dávala na Ústavný súd. Boli to roky 2000 a myslím 2004. Začať veštiť, ako rozhodne Ústavný súd neviem, no osobne si myslím, že referendová otázka je v zásade v poriadku a to aj vzhľadom na historický kontext," vyjadril pomerne jasný postoj pre náš denník.

Článok pokračuje na ďalšej strane.