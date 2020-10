V klube OĽaNO sa už majú aktívne obzerať po odbornej náhrade za Natáliu Milanovú a dôvodom má vraj byť jej nekompetentnosť na pozícii ministerky. Náhradu sa snažia nájsť v radoch odborníkov z rezortu, ale pravda je taká, že o tento post žiadna bitka neprebieha.

Viac ako 200-tisíc ľudí, ktorí pôsobia v kultúre, a ktorým štát zakázal vykonávať činnosť už 2x sa začína búriť. Do situácie sa rozhodla vstúpiť aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá minulý štvrtok prijala zástupcov kultúrnej obce a športu. Zaujímali ju reálne straty, ktorým tento segment čelí. Pravda je taká, že tisíce ľudí sú bez príjmov už pol roka.

Ďalší odpor aj v SND

Ministerka kultúry a jej tím údajne pochybili aj v prípade smernice na výberové konanie na post generálneho riaditeľka SND. Podľa poverejnej riaditeľky Činohry SND Mirky Kičiňovej a signatárky výzvy na transparentné výberové konanie, ktorú zamestnanci divadla odovzdávali ministerke kultúry, totiž nedošlo k zapracovaniu ich pripomienok. Nemá to byť pritom ojedinelý prípad. Podobnú skúsenosť majú podľa našich informácií aj ďalší pripomienkujúci z radov odborníkov na olasť kultúry.

Rezort, ktorý nikto nechce

Zdevastovanú kultúru, ktorá sa pod ďalšou ranou pandémie začína búriť a na 14. október je dokonca naplánovaný verejný protest pred ministertsvom kultúry, a to na námestí Slovenského národného povstania, aktuálne nikto nechce.

Záujem o post ministra kultúry mal poslanec zo strany Za ľudí Miroslav Kollár, ale nakoľko rezort pripadol vládnej strane OĽaNO, nominanta z radov inostraníckych koaličných partnerov by zrejme neschválilo ani dnes.

O stanovisko sme požiadali Igora Matoviča aj Natáliu Milanovú a správu budeme aktualizovať po ich odpovediach.

Kto by ju mohol nahradiť?

V kuloároch sa už pár týždňov skloňuje meno Zuzana Mistríková, ktorá je známa predovšetkým ako filmová producentka a dvorná dramaturgička Ondreja Šotha. Ten sa spája s kauzou nie príliš transparentného výberového konania na post generálneho riaditeľa v Štátnom divadle v Košiciach.

Podľa našich informácií by mala Zuzana Mistríková patriť aj k osobám, ktoré aktuálne ministerke radia a údajne ich má spájať blízky priateľský vzťah. Zuzanu Mistríkovú však spája spoločná minulosť aj so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Radoslavom Kutašom, ktorý si na ministertsvo kultúry odbehol už po druhý raz. Na ministerstve pôsobil v rokoch 2004-2007 ako riaditeľ odboru audiovízie a kinematografie. V tom istom obobí na ministerstve kultúry pôsobila aj Zuzana Mistríková ako generálne riaditeľka sekcie médií a audiovízie. V jej spoločnosti PubRes pôsobil Kutaš až do nástupu do funkcie na MK v tomto roku. Zuzana Mistríková nám každopádne povedala, že o ničom takom nevie a nad postom neuvažuje.

Dôvodom, prečo je Natália Milanová ešte stále na svojom poste je podľa našich informácií teda fakt, že OĽaNO za ňu stále ešte nemá adekvátnu náhradu.