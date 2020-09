Keďže profesor Krčméry sa ešte stále nenachádza na území Slovenskej republiky otázky sme mu zaslali mailom. Slová o tom, čo Slovákov, ale aj Čechov čaká v najbližších týždňoch však bohužiaľ veľa optimizmu neprinášajú…

Parazitológ Jaroslav Flégr sa domnieva, že v Českej republike budeme pravdepodobne v najbližších týždňoch svedkami kolapsu zdravotníctva a preplnených nemocníc. Hrozí, niečo podobné aj na Slovensku?

Na Slovensku je síce zreteľný nárast infikovaných, no spomedzi krajín V4 je u nás situácia relatívne najlepšia. Počty však narastajú a situáciu nesmieme podceniť. Nemocnice v SR majú po skúsenostiach po prvej vlne možnosti reprofilizovať oddelenia a tak ich preplnenie zatiaľ nehrozí.

Najmä pokiaľ sa príjmu celoplošné opatrenia, ako už navrhovalo ministerstvo zdravotníctva. Navyše ak dôjde k posilneniu úradov verejného zdravotníctva, aby sa stihli dohľadávať kontakty. To je najlepšie prevencia komunitného šírenia. Taktiež by bolo vhodné nasledovať príklad viacerých krajín EÚ a štúdium na vysokých školách na najbližšie dva mesiace zaviesť výlučne online, aby sa zastavilo šírenie na fakultách a internátoch. Základné školy môžu podľa môjho názoru zostať v súčasnom režime. U stredných škôl ukáže čas.

Takže kolaps nám zatiaľ nehrozí?

Verím že k preťaženiu zdravotníctva v SR nedôjde, ale treba preto začať rýchlo príjmať aj žiaľ nepopulárne opatrenia. Leto a dovolenky sa skončili a nechceme nechať chátrať ekonomiku a zvyšovať mortalitu.

Čo teda ďalej, ako sa vyhnúť katastrofe?

Pokiaľ sa situácia napriek sprísňovaniu opatrení v červených zónach bude zhoršovať treba pristúpiť okrem osvedčenej stratégie ROR (Rúška, odstup, ruky) aj k celoslovenským opatreniam. To jest obmedzenie hromadných podujatí, žiaľ aj športových. Univerzity online formou a možno sprísniť režim na 2-3 hraniciach. V niektorých mestách Británie a Španielska sa zaviedol tzv. ,,lockdown,,. To znamená, že byt môžete opustiť len v nevyhnutných prípadoch a to určite nechceme. Iné krajiny zaviedli obmedzenie stretávania na 6 až 10 osôb a keďže aj toto opatrenie je veľmi nepopulárne (I keď účinné) môžeme uvažovať napríklad o zvýšení možností práce z domu. Touto formou zredukovalo počty nakazených napríklad Fínsko.

Vaša predpoveď? Čo nás čaká v najbližších týždňoch?

