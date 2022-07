Každý, kto sleduje snúbenicu Juraja Drobu na sociálnej sieti, musí uznať, že vášeň k móde neskrýva, aj keď priznáva, že na nakupovanie krásnych kúskov pri pracovnom aj osobnom vyťažení veľa času nemá. „Skôr je to intuitívne nakupovanie, že sa objaví niečo pekné a cítim, že sa mi to hodí do šatníka ku konceptu, ktorý mám,“ prezradila pre Plus JEDEN DEŇ s tým, že vždy inklinovala k elegantným kúskom. Miroslava pracuje na ministerstve hospodárstva a je generálnou komisárkou slovenskej expozície na svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj.

„V Dubaji majú dámy veľmi radi módu. Napriek tomu, že žijú v moslimskej kultúre a musia byť zahalené, v určitých prípadoch abája môže byť aj farebná. Veľmi si dávajú záležať na výbere látky a na farbách. Dopĺňajú to krásnymi kabelkami, topánkami a zvyknú mať veľmi výrazný mejkap. Ženy sú tam veľmi estetické,“ konštatovala Miroslava.

„Nevybočujem zo svojho štýlu, ktorým je minimalizmus a jednoduchá elegancia, mám rada čisté veci,“ prezradila ďalej. Obľubuje aj športovú eleganciu, keďže s rodinou radi športujú a chodia do prírody. „Úplne najradšej mám španielske a talianske značky, lebo sa mi páči ich elegantná a taká rafinovaná živá móda, a to aj strihom, látkami a farbami,“ vraví snúbenica Juraja Drobu. Páčia sa jej však aj slovenské značky a rada podporuje slovenských výrobcov. Ako podotkla, od návrhárky Emmy Klein by mala mať aj svoje svadobné šaty.

Snúbenice Juraja Drobu sme sa pýtali aj na to, ktoré známe osobnosti sú jej vzorom, čo sa týka módy. Prezradila, že pri výbere šiat vždy uprednostňuje ženskosť, čistotu a eleganciu. „Páči sa mi, ako sa oblieka Kate Middleton. Je to čisté, ale zároveň veľmi ženské, pekné, aj rafinované. Ďalej je to Victoria Beckham, lebo tiež je to taká čistota. Nezvykne si dávať príliš veľa divokých farieb alebo vzorov a nezabije to doplnkami, ktoré sa k tomu nehodia,“ ozrejmila. Doplnila, že pekný štýl má aj slovenská prezidentka. Tiež nám povedala, že má veľkú slabosť pre kabelky, topánky a klobúky.

Miroslava Valovičová vášeň k móde neskrýva. Na snímke s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou počas svetovej výstavy EXPO 2020 Dubaj. Zdroj: facebook/miroslava valovičová

Zaujímalo nás aj to, či má niečo špeciálne v šatníku, na čo nedá dopustiť. „Popriem možno tú eleganciu, o ktorej rozprávam, ale na narodeniny som od svojho snúbenca dostala luxusný kúsok - tenisky, ktoré som veľmi chcela. Sú kožené a čistobielej farby a prémiovej značky. Zvyknem ich nosiť veľmi často k rôznym outfitom,“ dodala.

Na ohodnotenie outfitov Miroslavy sa denník Plus JEDEN DEŇ spýtal aj známej odborníčky. „Štýlovej Miroslave Valovičovej v obliekaní a celkovej vizáži naozaj nemám čo vyčítať. Je to dáma s dokonalými krivkami. Vie presne, čo sa jej hodí, čo jej postavu vyzdvihne a čo by ju naopak robilo nevýraznou. Rada využíva rôzne štýly, materiály a hra s farbami jej tiež nie je cudzia,” myslí si vizážistka Lucia, ambasádorka wibo.sk.

„Líčenie a vlasy sú celé už len príjemným doplnením vizáže. Mirka má výrazné črty, ktoré stačí jemne podčiarknuť. Uhrančivé oči zvýrazňuje riasenkou, dominantné obočie, jemne upravené a zvyšok tváre v jemných tónoch, aby nič nekričalo. Výborne!" konštatovala vizážistka.

