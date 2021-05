Eštok vo svojom statuse nazýva Štefana Holého papalášom. "Vicepremiér Štefan Holý je bez diskusií najzbytočnejším členom slovenskej vlády. No úspešne sa uchádza aj o ďalší superlatív – najväčší vládny papaláš," píše Eštok.

Kameňom úrazu sa tentokrát stala výpožička vládnej limuzíny luxusnej značky. "Dnes, v čase, keď sa všetci majú uskromňovať a Igor Matovič nám hrozí drastickým zvyšovaním DPH, si pán Holý ako správny papaláš povedal, že si trošku zvýši pracovný komfort. Prečo by sa mal voziť v obyčajnom služobnom aute, keď sa môže voziť za štátne peniaze v superluxusnej limuzíne od Mercedesu?," pýta sa Pellgriniho poslanec. Podľa zmluvy by mal Holý používať automobil bezplatne, pričom tá zaniká so zánikom výkonu funkcie. Podľa informácii denníka Plus JEDEN DEŇ by cena vozidla mala siahať až do výšky 150 000 eur.

O stanovisko sme požiadali aj samotného Holého. Správu budeme aktualizovať.

