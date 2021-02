O duchovnú službu žiadajú, podľa ministra práce Milana Krajniaka, nielen v DSS-kách, ale aj v nemocniciach. Na základe tohto argumentu šéf rezortu na sociálnej sieti navrhol otváranie kostolov s tým, že v zariadeniach, kde je dostupná duchovná pomoc, sú lepšie výsledky. „Prečo by sme mali otvoriť kostoly pre veriacich skôr ako obchody a kiná pre všetkých? Nielen preto, že účasť na bohoslužbách je ako súčasť náboženskej slobody chránená ústavou a návšteva kina nie,” napísal Krajniak, pričom na pomoc si vzal trnavskú legendu z 18. storočia o prekonaní moru modlitbou. Argumentuje, že liturgia a modlitba nie je koníčkom. „Vypovedané slovo má veľkú moc. Spoločne vypovedané slovo ešte väčšiu,” uviedol minister práce.

Veľká vďaka Záborskej

Na stranu Krajniaka sa pridala poslankyňa za OĽaNO Anna Záborská (72), ktorá mu na sociálnej sieti poďakovala: „Pribúdajú dobré argumenty za otvorenie našich chrámov pre verejné bohoslužby za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.” Na stranu ministra sa postavil aj jeho fanúšik a kňaz, ktorý vo svojom komentári zdieľal vlastnú skúsenosť z nemocníc. „Niekoľkokrát chodí za chorými do Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej, takže iba potvrdzujem na základe vlastnej skúsenosti vaše slová,” vyznal sa na sociálnej sieti Milan.

Ostré slová kritiky

Krajniakov návrh však spustil aj vlnu kritiky a začali sa ozývať jeho odporcovia. Napríklad mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko. „Vyzvať na otvorenie kostolov, aby sa v nich občania hromadne modlili za ukončenie pandémie, je krajne nezodpovedné a nebezpečné,” uviedla predsedníčka Irena Biháriová (40) vo svojom stanovisku. Súhlasí s ňou aj europoslankyňa Monika Beňová (52) zo strany Smer-SD, ktorá upozornila nielen na straty na životoch, ale aj na ekonomické dosahy. „Zatiaľ čo osamelé matky s deťmi nemajú už pomaly z čoho žiť... tak posledný pavúk Krajniak prichádza ako minister práce… s prevratným a podstatným návrhom otvoriť kostoly. Ja ti ‚tleskám, gladiátore‘,” napísala na sociálnej sieti.

DSS nepotrebujú kostol, ale očkovanie

Rovnako aktuálnu situáciu vníma aj predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová. „Myslím si, že Boh nám odpustí, ak sa budeme modliť doma,“ povedala pre náš denník s tým, že na otváranie kostolov nie je vhodný čas. „Poprosila by som ministra Krajniaka, aby u ministra zdravotníctva zabezpečil rýchlejšie očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb, pretože je pomalé a takto nám ľudia neprestanú zomierať,” poznamenala kriticky a odkázala na dáta zo susednej Českej republiky, ktoré jej slová potvrdzujú.

Posledný križiak nepotešil ani teológov

Ministrovo nadšenie nezdieľajú ani teológovia. Miroslav Kocúr spochybnil, že by bola kolektívna modlitba silnejšia než tá individuálna. „Táto miera iracionality je už nebezpečná. Je to vážne, lebo pán Krajniak s pani Záborskou nežartujú," povedal Kocúr a podobne vníma tému aj teológ Michal Havran. „Vo vyhladzovacích táboroch sa denne modlili milióny ľudí. Modlili sa aj na Titanicu, aj v zákopoch, na východnom fronte a nič sa nestalo. Zomreli,” napísal na sociálnej sieti a zdôraznil, že magické vnímanie modlitby je v rozpore s rozumnou, dospelou vierou. „Križiakove ‚historické dáta‘ o more v Trnave majú rovnakú hodnotu ako stredoveký výpočet o počte anjelov na špičke ihly,” poznamenal Havran.

Príklad bláznovstva

Rovnako problém vníma aj politológ Radoslav Štefančík. „Kedysi ľudia považovali politikov za ctených a dôležitých ľudí, po čase ich začali považovať za zlodejov. Toto je príklad, prečo ich postupne začínajú považovať za bláznov,” vyjadril sa pre náš denník a dodal: „To, čo predvádza pán Krajniak, už nemá s vierou nič spoločné. Priradil by som to skôr k časom, keď sa upaľovali čarodejnice.”

Otvorí Krajčí kostoly?

Rozhodujúci je však postoj rezortu zdravotníctva, ktoré zrejme neplánuje otvoriť kostoly. „Vzhľadom na vážnu epidemickú situáciu v našej krajine a vážnu situáciu v nemocniciach nevidí rezort zdravotníctva priestor na uvoľňovanie žiadnych opatrení, ktoré by boli nad rámec stanovených pravidiel,” vyjadrila sa pre náš denník hovorkyńa rezortu Zuzana Eliášová.

