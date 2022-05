Minister práce Milan Krajniak sa pustil do poriadne ostrej kritiky v nedeľnej relácii RTVS O päť minút 12. Jeho oponentom bol bývalý predseda vlády a súčasne obvinený poslanec Robert Fico a minister mu na rovinu povedal, čo si myslí o časoch, keď bol líder Smeru pri moci.

Podpredseda hnutia Sme rodina a minister práce Milan Krajniak spolu s ďalšími približne 500 ľuďmi bol nezákonne lustrovaný počas vládnutia Smeru. Uviedol to v nedeľnej relácii RTVS O päť minút 12. Tieto informácie poriadne rozčúlili koaličného politika, ktorý si v diskusii s lídrom Smeru Robertom Ficom nedával servítku pred ústa.

Pred pár dňami Krajniak od Úradu inšpekčnej služby dostal informácie, že bol nezákonne sledovaný v policajných databázach. "Počas vašej vlády ste dopustili také veci, že sa nielen takýmto spôsobom šikanovali politickí oponenti, ale horšie, nerobila to ani sicílska mafia, aj ich rodinní príslušníci. Takúto obálku si prevzala moja manželka, ako aj môj brat, moja švagriná. To je humus," povedal Krajniak. Dodal, že podobné veci považuje za absolútne neprípustné.

Krajniak zároveň Ficovi vyčítal, že jeho Smer-SD zneužíval počas svojho vládnutia svoju moc. Napriek tomu povedal, že pri hlasovaní o vydaní Fica na väzobné stíhanie budú mať poslanci Sme rodina "zelenú kartu", teda budú môcť hlasovať podľa seba, podľa vlastného vedomia a svedomia.

