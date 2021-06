Odpovedal tak na otázku, či je Mikulec dobrým ministrom vnútra. Krajniak zároveň žiada dôsledné vyšetrovanie prípadov, aby sa veci "nezametali pod koberec". Nezaradený poslanec Erik Tomáš pôsobiaci v neparlamentnom Hlase-SD považuje za podozrivé, že riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Szabóa zatkli po tom, ako sa zúčastnil na schôdzke v budove Slovenskej informačnej služby (SIS).

Krajniak podotkol, že opäť sa objavujú prípady, keď sa hovorí o tých správnych a nesprávnych svedkoch. "Nemôže to byť tak, že si zase budú v orgánoch činných v trestnom konaní rozhodovať, ktorý svedok je dobrý, ktorý je zlý. Keď na to pán Pčolinský upozornil, už je vo väzbe. Keď pán Kalavský, šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), údajne vypovedal o týchto skutočnostiach, už na neho šiel návrh do väzby. Keď to inšpekcia vyšetruje, teraz zoberú pána Szabóa," skonštatoval. Tieto veci sa podľa neho nemajú zametať pod koberec. "Chceme, aby sa vyšetrili," dodal.

Ruská vakcína Sputnik V

V zariadeniach sociálnych služieb sú podľa ministra zaočkovaní všetci, ktorí o to mali záujem. Klientov, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je asi 10 až 20 percent. Medzi zamestnancami je skupina, ktorá sa ešte nedala zaočkovať, väčšia.

Pri ruskej vakcíne Sputnik V bolo podľa Krajniaka chybou, že sme ním neočkovali oveľa skôr, pretože v čase, keď prišla, bol nedostatok vakcín. "Nijako ma neprekvapuje, že keď si ľudia môžu vybrať, vyberú si Pfizer, ktorý má asi najlepšie meno," povedal. Dôchodcovia sa podľa Tomáša chcú očkovať Sputnikom V.

Myslí si, že keď sa môžu v iných krajinách očkovať ruskou vakcínou aj ľudia nad 60 rokov, malo by sa to dať aj u nás. Krajniak kritizoval, že si štátne orgány prehadzovali ako "horúci zemiak" rozhodnutie, kedy sa môže začať očkovať Sputnikom V. "Nikdy nesmie dôjsť k diskriminácii ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, aj napríklad pri cestovaní," dodal Tomáš.

