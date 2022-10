Pravidlá komunikácie na internete treba upraviť, ľudia v online priestore by mali diskutovať pod svojim menom, zhodli sa obaja v diskusnej relácii. "Také isté pravidlá, aké platia pre komunikáciu v reálnom svete, by mali platiť aj v digitálnom. Každý, kto diskutuje, by mal diskutovať pod svojim menom, vtedy by ste videli, koľko hrdinov spred klávesníc by zmizlo," skonštatoval Tomáš. Komunikácia na internete je podľa neho príliš benevolentná. Krajniak s takýmto preventívnym opatrením do budúcna súhlasí. "Považujem za absolútne nevyhnutné, aby na fórach diskutovali ľudia, ktorí sa podpíšu," povedal.

Krajniak si vie predstaviť, že by v istých situáciách bolo možné odpočúvať telefón bez príkazu sudcu či prokurátora, ako tento týždeň navrhol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. "Potrebujem ale vidieť konkrétnu úpravu zákona," poznamenal. Tomáš s takouto zmenou nesúhlasí. "Je to iniciatíva Lipšica. On vždy príde s nejakou vecou, keď sa niečo stane, aby zneužil situáciu," uviedol.

V súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Slovensku Krajniak vidí rezervy aj v technike. "Asi existujú na svete systémy, ktoré by mohli bezpečnostným zložkám rýchlejšie zmapovať takéto prejavy," uviedol na margo teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave. Krajina by sa tiež podľa neho v Európe nemala ospravedlňovať za teroristický útok. "Štát je obeťou, nie príčinou a vinníkom," vyhlásil. Podľa Tomáša tiež treba posilniť policajné odbory proti extrémizmu či terorizmu.

