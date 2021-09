Sporný paragraf 363 Trestného poriadku vyvolal vášne v spoločnosti. Diskutovať sa o ňom začalo najmä potom, keď Generálna prokuratúra na čele s Marošom Žilinkom (51) rozhodla o zrušení obvinení pre exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského, finančníka Jaroslava Haščáka či podnikateľa Zoroslava Kollára.

Hoci mnohí rozhodnutia generálnej prokuratúry vnímajú ako problematické, Krajniak má iný názor. Podľa neho nie je problémom samotný paragraf, ale to, ak sa niekto pokúša kriviť zákon. "Ak vznikne niekde v prostredí orgánov činných v trestnom konaní „vláčik“ – teda partia dohodnutých vyšetrovateľov, prokurátorov a nebodaj aj sudcov, potom vedia odkrágľovať ktoréhokoľvek nevinného jednotlivca," vysvetľuje v blogu pre denník Štandard svoj postoj minister. "Napríklad Kočnerovi stačili dvaja vyšetrovatelia, traja prokurátori a nepozorní alebo dohodnutí sudcovia, aby vedel roky manipulovať trestné konania vo svoj prospech. Jedinou brzdou proti „vláčikom“ v OČTK je mimoriadny opravný prostriedok. Teda, že takéto nezákonné konanie môže posúdiť a zrušiť niekto mimo „vláčik“."

Krajniak sa v blogu nedávnych ostro kritizovaných rozhodnutí Generálnej prokuratúry zastáva: "Niektoré médiá a niektorí politici v posledných dňoch vyliali vedrá špiny na Žilinku a začali ho prirovnávať k bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Považujem to za veľké chrapúnstvo. Bol to práve JUDr. Žilinka, kto si ako prokurátor dovolil verejne kritizovať Dobroslava Trnku už počas prvej Ficovej vlády za pomery, ktoré na prokuratúre vládli."

Minister opísal aj atmosféru koaličnej rady, na ktorej sa venovali spornému paragrafu. "Na ostatnej koaličnej rade niektorí kolegovia pocítili potrebu okamžite riešiť paragraf 363. Opýtal som sa ich, či si posledné rozhodnutia generálnej prokuratúry na základe tohto paragrafu prečítali. A čo konkrétne v nich považujú za nesprávne, keď teraz cítia akútnu potrebu to riešiť. Z tých kolegov, ktorí túto tému nastolili, čítala tieto rozhodnutia iba jedna osoba," konštatuje v blogu. "Za Sme rodina sme potom súhlasili so vznikom pracovnej skupiny zloženej z právnikov so skúsenosťami s fungovaním trestných konaní, ktorá preskúma používanie paragrafu 363. Ale s dôležitým dôvetkom, že súčasne preskúma „dodržiavanie princípu zákonnosti trestného konania“ uzatvára Krajniak s tým, že ak by trestné konania na Slovensku boli vždy zákonné, "žiaden mimoriadny opravný prostriedok vo forme paragrafu 363 by sme nepotrebovali."

