Miesto rozuzlenia koaličnej krízy sme boli dlhé týždne svedkami len ďalšieho predlžovania agónie. Igor Matovič bol aj po vypršaní ultimáta stále ministrom financií a tak tí, ktorí z vlády odišli, boli štyria ministri SaS. OĽANO dalo liberálom na poslednú chvíľu po dvoch mesiacoch principiálnej obrany predsedu Matoviča vlastnú ponuku. Pre SaS však neakceptovateľnú. „Igor Matovič neprekvapil. Máme za sebou dva mesiace, kedy politické elity riešili iba Igora Matoviča a nie správu veci verejných. A na konci leta nové ultimátum, ktorého stredobodom je opäť Igor Matovič. Falošný spasiteľ, ktorý pomoc občanom stavia do protipólu toho, že konečne odíde z vlády, v ktorej ho nechce 9 z 10 občanov Slovenska“, povedal po zverejnení podmienok politológ Jozef Lenč.

Hlavnou politickou agendou na Slovensku bolo počas leta odchod alebo zotrvanie najnepopulárnejšieho politika vo funkcii ministra financií. Spoločnosť však spormi začala byť poriadne otrávená. Navyše sa skončili letné dovolenky, blíži sa jeseň, deti nastúpili do škôl, a máme tu zdražovanie či vyššie ceny energií. Na psychiku niektorých ľudí to môže mať vážny dopad. „Pokiaľ je to možné, vyhnime sa aktívnemu sledovaniu tohto politického sporu v médiách a na sociálnych sieťach, je množstvo iných dôležitých vecí v živote ľudí, ktoré sa posúvajú a riešia sa“, hovorí Aleš Bednařík, psychológ a popularizátor psychológie šťastia. Ľudia by sa podľa neho mali zamerať na svoje súkromné životy a veci, ktoré ich bavia, vidia v nich zmysel alebo im prinášajú radosť. „Všetko je len dočasné, neexistujú zázračné metódy, treba si držať odstup a koniec koncov asi väčšina z nás je rada, že nie sme v koži našich politikov“, povedal Aleš Bednařík.