S rozpočtom viac ako 261 miliónov eur, vrátane finančných operácií bude v roku 2023 hospodáriť Prešovský samosprávny kraj (PSK). Oproti aktuálnemu roku je vyšší o takmer 11,5 milióna eur. "Tento rozpočet je veľmi napätý. Zohľadňuje len základné potreby a priority kraja. Minimum ide do kapitálových výdavkov, zväčša sa financujú len naše bežné a originálne kompetencie," uviedol vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara s tým, že približne 162 miliónov eur je originálnych kompetencií krajskej samosprávy a približne 100 miliónov eur prenesených kompetencií v rámci transferov z ministerstva školstva.

Košický samosprávny kraj (KSK) bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v objeme 357,5 milióna eur. Krajské zastupiteľstvo to schválilo na svojom zasadnutí. Rozpočet poznačil najmä výpadok príjmu z podielových daní, ale aj nárast cien energií a tovarov a služieb. Výška bežných výdavkov je v celkovej výške 255 miliónov eur. Najvyššia čiastka, zhruba 116 miliónov eur, z toho smeruje do školstva. Ďalších 59 miliónov eur ide do odvetvia dopravy, 37 miliónov na sociálne služby, 20 miliónov pre Úrad KSK a 14 miliónov eur na kultúru.

„Vláda nesystémovo schválila takzvaný daňový bonus, čo v preklade znamená, že rozdala peniaze z príjmov samospráv bez ich vedomia. Len Košický samosprávny kraj tak v budúcom roku pripraví o 33 miliónov eur z príjmov z daní z príjmov fyzických osôb, čo je hlavný príjem župy. Následkom ďalších rozhodnutí štátu budeme musieť uvoľniť 16 miliónov eur na zvýšené mzdy. Zatiaľ čo v minulom roku nám na energie stačili približne 3 milióny eur, pre budúci rok rátame s výdavkami takmer 8 miliónov eur. Hoci v minulosti sme každým rokom zvyšovali tempo opráv ciest a mostov, v budúcom roku môžeme plánovať len bežnú údržbu a veľké rekonštrukcie ciest či mostov budú musieť počkať. Podobne to pocítime vo všetkých oblastiach – od školstva až po sociálnu,“ uviedol koncom roka 2022 predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Najvyššia čiastka, 116 miliónov eur v rámci bežných výdavkov, je v budúcom roku vyčlenená na školstvo, konkrétne na financovanie stredných škôl, internátov či školských jedální. Naopak, najmenej prostriedkov pôjde na kapitálové výdavky z vlastných zdrojov, najmä z dôvodu schválenia vyššieho daňového bonusu NR SR a s ním spojeným výpadkom dane z príjmov. Zelenú tak dostanú iba projekty, na ktoré už boli vyčlenené peniaze v minulosti. Župe sa teda nezvýšia peniaze na rozvoj kraja. Až 98 percent kapitálových výdavkov predstavujú výdavky na eurofondové projekty. „Treba povedať, že projekty, ktoré neboli ukončené v roku 2022, budú pokračovať. To znamená, že ak sme tento rok začali rekonštruovať most, práce sa v roku 2023 nezastavia a projekt dotiahneme dokonca. S novými investíciami však rátať nemôžeme, keďže na tento účel majú slúžiť len 2 percentá z krajskej kasy. Ak sa spoliehame na eurofondy, treba povedať, že európske peniaze sú najpomalšie peniaze, teda sprocesovanie projektov cez ne nie je také akčné a pohotové ako pri projektoch z nášho rozpočtu,“ dodal Trnka.

Len na bežnú údržbu ciest a mostov vyčlenil kraj 25 miliónov eur. Zvýšia sa výdavky na prímestskú autobusovú dopravu, a to z dôvodu zvýšenie miezd vodičov a zvýšenia cien pohonných látok, v rozpočte to predstavuje takmer 35 miliónov eur. Porovnateľne s minulým rokom, 14 miliónov eur poputuje kultúre. Dokopy 13 župných zariadení sociálnych služieb si v budúcom roku rozdelí vyše 29 miliónov eur a ďalších vyše 7 miliónov eur prispeje kraj zo zákona neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.