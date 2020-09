Na margo vysokého počtu pozitívne testovaných za piatok (25. 9.) Krajčí hovorí, že Slovensko sa dostalo nad kritickú hranicu. Vysvetľuje, že tá je 40 nových prípadov za 14 dní na 100.000 obyvateľov.

"Tú Slovensko prekonalo pred pár dňami a po niekoľkých týždňoch konštantného reprodukčného čísla 1,156 nám stúplo na 1,206. Dostali sme sa do exponenciálnej fázy rastu,"konštatuje minister.

Trvá približne 30 dní, kým na tieto čísla zareagujú aj počty chorých v nemocniciach. Niektoré nemocnice podľa Krajčího už reprofilizujú ďalšie lôžka na infekčný profil.

"Žiaľ, vymklo sa nám to z rúk. Tí, čo kričali hamujte, snáď už teraz budú vypočutí,"poznamenal. Minister pripomína niekoľko zásad, ktoré by mal človek v čase nákazy dodržiavať. Mal by sa vyhnúť dlhodobým kontaktom, rozhovorom, zábavám, oslavám či posedeniam pri jedle s ľuďmi.

Článok pokračuje na ďalšej strane.