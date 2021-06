„Ohradzujem sa k vyjadreniam politikov, ktorí dehonestujú prácu policajtov a polície ako takej. NAKA si plní povinnosti uložené zákonom a vnútornými predpismi," začal status prezident policajného zboru. Celé znenie statusu nájdete v galérii.

Každá policajná zložka má podľa Kovaříka svoje opodstatnenie a plní si svoje úlohy, či už je to Národná kriminálna agentúra (NAKA) alebo Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (ÚIS MV) SR. "Medializované informácie o údajnom manipulovaní vyšetrovania preveruje útvar na to určený, v právnom štáte to tak fungovať má, a aj to funguje. Neštandardné je, ak tu niekto definuje, čo je pravda a vynáša rozsudky," podotkol.

NAKA si podľa neho svoje povinnosti plní. "Len v rokoch 2020 a 2021 boli zrealizované desiatky akcií a počas nich obvinených viac ako sto osôb. Ide o najzávažnejšie trestné činy, v ktorých sú obvinené osoby z prostredia justície a spravodlivosti, prokuratúry, polície a podnikateľského prostredia, bez ohľadu na politickú príslušnosť," dokončil. Celé vyjadrenie Kovaříka nájdete TU.