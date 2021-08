Hneď prvá väčšia demonštrácia pred prezidentským palácom paralyzovala dopravu v hlavnom meste až na osem hodín. Protestujúci dav totiž vtrhol na ulicu a polícia sa dlhé hodiny iba prizerala. Po pár dňoch ešte viac ako dav v uliciach šokoval Kovařík: „Je potrebné, aby si občania, ktorí nezdieľajú názor demonštrantov, zvykli na takýto prejav, ktorý ich priamo obmedzuje na bežnom spôsobe života.“ To vyvolalo vlnu nevôle aj u bývalého elitného vyšetrovateľa Jozefa Šáteka, ktorý citoval rozhodnutie Ústavného súdu: „Právo pokojne sa zhromažďovať nie je právom absolútnym a môže byť ústavne konformným spôsobom obmedzené.“ Podľa Šáteka zhromaždenie, ktoré sa koná, aj keď bolo zakázané, môže rozpustiť aj príslušník Policajného zboru v službe. Kovařík však na poslednom brífingu nečakane otočil a odrazu tvrdil, že policajti zasiahli včas: „My sme sa pokúsili vytlačiť z jednej ulice, ale na 30 policajtov sa nám stiahlo asi 500 demonštrujúcich, a preto sme to nemohli dokonať.“ O týždeň neskôr bola však polícia pripravená, na poriadok dohliadalo asi 100 ťažkoodencov a dav za niekoľko minút z vozovky vytlačila. Šéf polície prezradil, ako sa počas protestov postupuje s tým, že o všetkom rozhoduje vedúci zásahu: „Polícia buď použije silné prostriedky ako vodné delá, alebo urobí taktický zásah, keď je to potrebné.“

Prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík je o správnosti svojich krokov presvedčený. Zdroj: Pavol Zachar

Atmosféra je v spoločnosti napätá nielen pre očkovanie, ale aj pre situáciu v polícii, do ktorej sa intenzívne zapájajú aj politici. Vyvrcholilo to zásahom Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (ÚIS) SR proti operatívcom NAKA. Ten nariadila vtedajšia vedúca špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby Diana Santusová.Kovařík však zásah pozastavil, lebo o ňom vraj nič nevedel: „Celý postup bol preverený operatívne do 40 minút. Prerušenie zásahu sa navyše týkalo len činnosti zásahovej jednotky.“ Šéfka tímu ÚIS následne stiahla svoj tím. No počas akcie vraj videli podozrivú osobu, ktorú hľadali u „nakáčov“. Najnovšie Kovařík prezradil, že si vzhľadom na medializované správy o možnom zásahu proti prokurátorom a vyšetrovateľom NAKA zisťoval pár dní predtým, čo sa deje, no k ničomu nedospel. V utorok pred ôsmou hodinou sa vraj dozvedel, že bola videná zásahová jednotka pred ÚIS. O 8.15 mal dať preto pokyn, aby sa vo veci ďalej nepokračovalo, kým nepríde na miesto iný útvar Policajného zboru.

Po tom, čo Kovařík dal o 8:15 pokyn, aby sa v zásahu nepokračovalo, nastal zvrat. „O nejakú hodinu som dostal od riaditeľa ÚIS informáciu, že súhlasí s pokračovaním zásahu. Do jednej minúty som dal súhlas, aby zásahová jednotka pokračovala,“ povedal policajný prezident Peter Kovařík. Tá však už v tom čase bola pravdepodobne odvolaná. Skrátka, jedna nezrovnalosť za druhou.

