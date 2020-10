Špeciálny prokurátor s pozastaveným výkonom funkcie Dušan Kováčik a už bývalý vysokopostavený policajný funkcionár Norbert Pakši putujú do väzby. Záhadou ostáva, prečo Pakši, ktorý nevidel dôvody na svoje vzatie do väzby, nepodal voči uzneseniu Špecializovaného trestné súdu (ŠTS) sťažnosť. Jeho právnik Ivan Kochanský prezradil, do akej miery ide obvinený spolupracovať s políciou!

Kováčik robí všetko možné, aby väzobne stíhaný nebol. Sám dal písomný sľub a jeho manželka dokonca ponúkla súdu kauciu vo výške 50-tisíc eur. Po rozhodnutí ŠTS o Kováčikovom vzatí do väzby pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, podal obvinený sťažnosť na Najvyšší súd (NS).

Naopak, Pakši pred pojednávaním nevidel dôvody svojho väzobného stíhania a preto nenavrhol žiade záruky, ani kaucie. Na súde dokonca nepopieral skutky, z ktorých je obvinený. „Cíti sa vinný a k skutkom sa doznal. Skúšali sme namietať dôvody väzby, no neuspeli sme. Môj klient sa preto rozhodol, že odvolanie nepodá,“ povedal Kochanský.

Je zrejmé, že Pakši bude spolupracovať s políciou, čo by mohlo pre Kováčika znamenať veľmi zložitú situáciu. „Môj klient ide vypovedať,“ povedal Kochanský. Do akej miery, je však otázne. Podľa medializovaných informácií hrozia Kováčikovi aj ďalšie obvinenia. Kochanský objasnil, kedy by sa Pakšimu mohol rozviazať jazyk: „Bude spolupracovať vo všetkých veciach, z ktorých je obvinený. Zatiaľ sa ho na nič iné ani nepýtali.“ Kochanský ale neprezradil, čo sa udeje, keď sa budú Pakšiho pýtať na ďalšie skutky, v ktorých by mohol jeho klient figurovať iba ako svedok, a svedčiť by mohol proti iným vplyvným ľuďom vrátane Kováčika.

Ten je obvinený zo zločinu prijímania úplatku, ako aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Skutok sa má týkať napomáhaniu mafiánskej skupine takáčovcov.

