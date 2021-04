Po náhlom odchode šéfa ĽSNS na Slovensko so synom samotný politik o incidente mlčal. Nakoniec svoju verziu odchodu z Egypta prerozprával prostredníctvom videa na sociálnej sieti. V spoločnosti syna celú situáciu nazval „absolútnou hlúposťou”. Podľa jeho slov bol syn v Egypte pol roka a odcestoval tam v čase, keď bol predseda ĽSNS pozitívne testovaný na koronavírus a ostal v karanténe. Kotleba tvrdí, že v tom čase nemohol Ľudka odviesť ani do škôlky a preto ho poslal za mamou do cudziny. Po 6 mesiacoch mu mal synček zavolať a pýtať sa, kedy sa vrátia naspäť. „Po 6 mesiacoch, keď vám jednoducho dieťa každý druhý deň v telefóne povie, ocko, kedy prídeš, tak to už sa nedalo vydržať a museli sme to nejako vyriešiť," vysvetlil Kotleba. „Vyšlo to akurát tak, že malý oslavuje narodky - 5 rokov. Už je z neho veľký chlap a keď dokončíme toto video, tak to pôjdeme spolu trochu osláviť," zakončil.

Kotlebova expartnerka na video ostro reagovala . „K tomu, čo povedal vo videu, poviem len toľko, že to nie je pravda. Syn každý druhý deň nevolal, že s ním chce ísť na Slovensko. Vždy sa ho len pýtal, kedy príde, pretože sa nevedel dočkať, kedy pôjdu do hotela,” povedala. „Vedela by som o tom veľa rozprávať, ale nechcem zachádzať do detailov, no takáto je pravda,” uzavrela Frederika.

Predsedu ĽSNS tak môžu čakať ďalšie opletačky so zákonom. Koncom minulého roka bol totiž neprávoplatne odsúdený na štyri roky a štyri mesiace za podporu a propagáciu skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Expert na rodinné právo Milan Ficek povedal, že v tomto prípade by sa prípad vyšetroval podľa egyptskej legislatívy, keďže tam žije neplnoletý syn. „Ťažko povedať, či možno hovoriť o trestnom čine. V každom prípade však slovenské úrady nemôžu riešiť skutky, ktoré sa stali na území cudzieho štátu,” vysvetlil.

Uniesol syna? Kotleba sa s expartnerkou Frederikou rozviedol minulý rok. Tá sa krátko nato presťahovala do Egypta. Ich spoločný syn tam chodí do škôlky. Podľa jej slov ho predseda ĽSNS bez jej vedomia a súhlasu odviezol na Slovensko.

