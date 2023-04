Deň zeme si ľudstvo pripomína už vyše polstoročia. Do celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie sa v súčasnosti každoročne zapája až miliarda ľudí. Pripomenúť si tento významný deň nezabudli ani v Košiciach. Pred úradom Košického samosprávneho kraja (KSK) vyrástlo malé mestečko, kde pohľady zvedavých okoloidúcich lákal najmä jeden stánok. Ekoaktivisti z východného Slovenska v ňom vystavovali kuriozity, ktoré ponachádzali pri čistení nelegálnych skládok a odpadom znečistených vôd.

Ako priznal Ladislav Stupák (36), predseda Občianskeho združenia Save Nature by Chivas, osobne ho už nič neprekvapí. „Za tri roky nášho pôsobenia sme našli už skoro všetko, od plienok cez hračky, počítače, rôzne figúrky či nafukovacie panny. Ak nám niečo poriadne vyrazí dych, alebo nás to zaskočí, odložíme si to a na rôznych akciách to ukážeme ľuďom, čo všetko sme schopní vyhodiť do voľnej prírody,“ uviedol Stupák.

Doplnil, že ich združenie funguje len tri roky, za ktoré dokázali najmä v lokalitách východného Slovenska vyzbierať až 100 ton odpadu. „Zálohovanie plastových fliaš určite pomohlo, ale problém sa tým úplne nevyriešil. Sú totiž aj také fľaše, ktoré nie sú zálohovateľné, napríklad tie od rôznych čistiacich a iných prostriedkov alebo taký polystyrén. Dobrou správou ale je, že mnohé staré skládky z čias socializmu vyčistíme nadobro, no niektoré lokality sa zapĺňajú vyhodeným smetím pravidelne. Na miestach, kde sa to opakuje, dávame fotopasce a previnilcov riešime s políciou, tá už potom môže nezodpovedným občanom udeliť pokuty,“ doplnil Stupák.

Kuriózne úlovky dobrovoľníkov si prišiel osobne preskúmať aj košický župan Rastislav Trnka. Pri pohľade na veci, ktoré obyvatelia kraja povyhadzovali von oknom, netajil zármutok, ale aj údiv. „Pozrieť sa na to, čo všetko naši dobrovoľníci z východu našli na nelegálnych skládkach, odporúčam každému. Skutočne ma prekvapilo, čo všetko sa našlo voľne pohodené v prírode. Títo aktivisti obetavo odniesli a vylovili z našich lesov, lúk, riek, jazier a nádrží desiatky ton odpadu. Až ma prevláda pocit, že ľudia si z našich vôd urobili smetisko. Voda predsa patrí medzi to najcennejšie, čo na Slovensku máme. Bez vody by sme tu neboli ani ako ľudstvo. Aj preto chcem prostredníctvom tejto príležitosti Dňa Zeme zdôrazniť a pripomenúť, aby sme si uvedomili, čo sa deje okolo nás. Aby každý svojou troškou priložil ruku k dielu, aspoň vo svojom okolí,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda KSK.

