Je starostom, mestským i krajským poslancom. Reč je o Milošovi Ihnátovi, ktorý si servítku pre ústa nedáva. Najnovšie sa pustil do veľkej kritiky Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK). Aj ako člen dopravnej komisie si zobral na paškál podľa neho nevýhodný operatívny lízing mechanizmov na údržbu ciest. Vo verejnoprávnej televízii a aj na sociálnych sieťach šíri informácie, ktoré však zjavne nezodpovedajú realite.

„Pán poslanec naďalej pokračuje v šírení klamstiev, že SC KSK si objednala stroje za takmer 30 miliónov eur, ktoré sú využité len na 50 percent. Zmluva je podľa neho nevypovedateľná a nevýhodná, lebo mechanizmy sa po skončení operatívneho lízingu údajne vrátia dodávateľovi. Je to však klamstvo, žeby túto techniku nebolo možné odkúpiť. Samozrejme, tento vozový park je využívaný v teréne a treba si uvedomiť, že ide o službu, čiže tak ako u hasičov, či záchranky, stroje sú nasadené vždy podľa potreby. Ťažko teda možno hovoriť o nejakej stopercentnej využiteľnosti,“ konštatovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Vozový park cestárov v okolí Košíc bol pritom dlhodobo poddimenzovaný, poruchový, veľmi nákladný na údržbu i servis a niektoré náhradné diely doslova nedostupné... „V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že manažérske rozhodovanie a postup pri obstaraní novej techniky bral do úvahy všetky možnosti, no jediným spôsobom bol práve operatívny lízing. Príspevková organizácia obstarala majetok formou lízingu tak, že splátky uhrádza z vlastnej “podnikateľskej činnosti”, teda zo zdrojov, z ktorých ani jedno euro nepochádza z rozpočtu KSK a nejde do dlhovej služby KSK, čo je v tejto veľmi zlej finančnej situácii samospráv jednoznačná ďalšia výhoda,” vysvetlila Terezková. O týchto faktoch bol poslanec a starosta (s právnickým vzdelaním) informovaný dopredu ešte v minulom volebnom období.

Vzhľadom na tieto skutočnosti tak vyznievajú jeho slová skôr ako cielená kampaň. „Zmluva na obstaranie spomínanej techniky teda nie je vôbec predražená, pričom SC KSK prenájom realizuje z vlastných zdrojov a nie od zriaďovateľa. Navyše očakávaná finančná bilancia prínosov počas obdobia lízingu je pri skeptickom odhade 39 miliónov a pri reálnom dokonca až 44 mil. €, čiže KSK v konečnom dôsledku nielenže nemusel vyčleniť finančné prostriedky na obstaranie techniky, ale ešte aj ušetrí 14 miliónov, ktoré použije na opravy približne 140 km ciest po celom kraji,“ dodala Terezková.

V minulosti meno Miloša Ihnáta už v spoločnosti rezonovalo. Pred dvoma rokmi dokonca priznal klamstvo na súde, pred štyrmi rokmi predbehol svoje odvolanie z dopravného podniku v Košiciach tým, že sa sám vzdal. Pred vyše šiestimi rokmi vo funkcii vojenského poručíka v zálohe na oddelení obrany štátu sa informoval o postupe pri odoberaní vojenskej hodnosti. Našu vlasť chcel ďalej brániť už nie ako dôstojník, ale ako radový vojak. Z ministerstva obrany mu odpovedali, že vojakovi v zálohe podľa platnej legislatívy nemôžu znížiť vojenskú hodnosť...