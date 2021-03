Podľa doterajších zistení vodič osobného auta značky Seat Leon išiel smerom od Dopravnej ulice, pričom začal odbočovať vľavo na účelovú komunikáciu vedúcu do priemyselného objektu. V tom čase ho už predchádzalo vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktoré smerovalo do košickej mestskej časti Ťahanovce. Sanitka mala zapnuté zvukové aj svetelné výstražné znamenia.

Jej vodič podľa polície v snahe zabrániť zrážke strhol riadenie vľavo na účelovú komunikáciu. Napriek intenzívnemu brzdeniu narazil do zaparkovaného auta značky Audi A6, ktoré po náraze odhodilo do oplotenia a plechovej garáže. Narazil tiež do vozidla značky Ford Mondeo, ktoré náraz posunul do vozidla značky Volkswagen (VW) Golf. To bolo posunuté a narazilo do Seatu Inca, do ktorého narazila aj sanitka.

"Seat Inca skončil posunutý až v priľahlom oplotení. Za oplotením bolo zaparkované vozidlo značky Iveco Daily, ktoré poškodilo vozidlo značky VW Golf po svojom posune. Tesne pred vzájomnými nárazmi jednotlivých vozidiel vystúpil z vozidla značky VW Golf vodič a jeho spolujazdec, ktorých pritlačilo medzi vozidlá," spresnila Ivanová s tým, že podľa predbežnej lekárskej správy vodič tohto auta utrpel zranenia s časom liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Jeho spolujazdec utrpel ľahké zranenia. Vodič sanitky a dvaja zdravotníci zranenia neutrpeli.

Vodič vozidla RZP aj auta Seat Leon boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Polícia nehodu vyšetruje.

