Prezidentka spolu s partnerom pritom odcestovali do Londýna už v piatok. V podvečerných hodinách sa s partnerom zúčastnili na slávnostnej recepcii podávanej kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci, ktorá sa konala pri príležitosti jeho korunovácie. „Zvolili sme šaty lady dĺžky v purpurovo-fialovej farbe, veľmi kráľovskej, ktorá sa k tej udalosti hodí, ale na samotnú korunováciu by to už celkom vhodné nebolo, pretože ide o kráľovskú farbu,“ vysvetľovala Katarína Strýčková, odborníčka na kráľovský protokol a etiketu v piatkovom Teleráne televízie Markíza.

Slávnostný korunovačný ceremoniál sa uskutoční dnes vo Westminsterskom opátstve. Prezidentka si na túto príležitosť zvolila šaty nezábudkovomodrej farby. Podľa protokolistky je klobúčik alebo fascinátor len doplnok, ktorý dámy môžu mať, ale vyslovene nie je predpísaný. Čo sa týka účesu, aj v tomto prípade má prezidentka pripravené dva varianty. Na večernú recepciu je podľa Strýčkovej dovolené mať aj rozpustený účes a nie je nevyhnutné, aby mala dáma zopnuté vlasy. V deň korunovácie sa však Čaputová má objaviť s vypnutými vlasmi.

„Príchod prezidentky na korunováciu z Westminsterského opátstva je načasovaný na 8.40. Musí byť preto pripravená už skoro ráno o 7.00. Preprava 2 000 hostí na miesto určenia plus logistika, aby boli všetci na mieste včas, je dosť náročná. Kráľ prichádza v sprievode ceremoniála na koči s kráľovnou tesne pred 11.00,“ spresnil riaditeľ odboru protokolu v Prezidentskom paláci Roman Roth.

Prezidentka Zuzana Čaputová bude zastupovať Slovenskú republiku na korunovácii britského kráľa Karola III. Zdroj: Profimedia

„Keďže ide o ceremoniálnu udalosť, dary sa nenosia. Korunovácia je ceremónia a britská kráľovská rodina vyslovene požiadala, aby sa dary nenosili. Plánujú ale zverejniť zoznam dobročinných organizácií a výzvu, aby prispeli na ich činnosť,“ ozrejmil Roth.

Karol III. nastúpil na trón po úmrtí svojej matky kráľovnej Alžbety II. v septembri minulého roka. Jeho popularita sa v období pred korunováciou zvýšila. Ešte v roku 2018 bol pritom princ Charles, dnešný kráľ Karol III., jedným z najmenej obľúbených členov kráľovskej rodiny. Odvtedy však podpora monarchu neustále stúpa a v najnovšom prieskume obľúbenosti figuruje na štvrtom mieste. Jeho osobná popularita len o niečo prekonala popularitu kráľovskej rodiny vo všeobecnosti.

Na snímke vyšívaná zlatá tunika (vľavo) z roku 1911, ktorú bude mať na sebe oblečenú britský kráľ Karol III. počas pomazania a následne bude mať potom na tunike ešte oblečený kráľovský plašť (vpravo) z roku 1821. Korunovácia Karola III. vo Westminsterskom opátstve sa bude konať 6. mája a zúčastnia sa na nej predstavitelia mnohých krajín sveta. Zdroj: Victoria Jones

