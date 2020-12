Pandémia tento rok zasiahla viacero sektorov a nevyhol sa jej ani ten štátny. Zamestnanci ministerstiev síce dostávať odmeny môžu, no posledné slovo má v tomto prípade štát. Zákon v tomto prípade hovorí jasne. „Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov,“píše sa v ňom. Realita je však iná, nie všetci ich dostanú.

A ako to bude s odmenami tento rok? Túto otázku denník Plus JEDEN DEŇ položil všetkým rezortom. Viaceré ministerstvá svojich zamestnancov odmeňujú, zároveň sú však skúpe na slovo. Našli sa však aj také, ktoré si na zamestnancov nespomenuli, či do výdavkov zasiahla pandémia.

Zamestnanci ministerstva hospodárstva si počas Vianoc nepolepšia. Rezort však pravidelne odmeňuje pracovníkov za kvalitne vykonanú prácu či plnenie mimoriadnych výkonov. Podobný postup zvolil aj rezort financií. „Zamestnancom sú odmeny vyplácané individuálne, napr. aj pri životnom jubileu alebo odchode do starobného dôchodku,“odkázali nám z tlačového oddelenia. Ministerstvá dopravy a pôdohospodárstva na takéto odmeny ani nemajú vyčlenené financie. Dobré správy nemá pre svojich zamestnancov ani ministerstvo zahraničných vecí. „Isté je, že mzdy, odmeny ani počet zamestnancov nebudú v budúcom roku rásť. V prípade počtu zamestnancov počítame s jeho poklesom,“prezradili navyše nelichotivú prognózu.

Ďalšie rezorty svojich zamestnancov potešia. Pracovníkom rezortu obrany, ktorí boli priamo zapojení do testovania, zrejme príde na účet v priemere viac o 800 eur v hrubom. V súčasnosti však ešte stále prebieha finálne zúčtovanie. „V prípade voľných zdrojov je reálny predpoklad, že tieto budú prerozdelené asi medzi 21 000 profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,“povedala nám hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková, celkový rozpočet však neprezradila. Jedným dychom dodala, že zohľadňovať budú plnenie pracovných úloh, ale aj tých spojených s pandémiou.