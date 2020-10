Koronavírus úraduje aj v Národnej rade: Schôdzu museli odložiť až na november!

Októbrová schôdza Národnej rady (NR) SR je po dohode na poslaneckom grémiu prerušená do 3. novembra do 9.00 h. V pléne to vyhlásil podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), ktorý je dočasne poverený vedením parlamentu.