Na Slovensku k utorku (4. augusta 2020) funguje aktuálne 57 odberových miest, na ktorých pracovníci zisťujú prítomnosť nového koronavírusu. Tie reflektujú aktuálne potreby a epidemiologickú situáciu. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe korona.gov.sk. "Komplexný prehľad mobilných odberových miest v jednotlivých krajoch Slovenska je v pravidelných intervaloch aktualizovaný s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine,"uviedlo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.

V Prešovskom kraji aktuálne funguje osem odberových miest. Rovnaký počet má aj Košický kraj. Sedem odberových miest je dostupných v Bratislavskom kraji, sedem v Žilinskom. Po šesť je dostupných v Nitrianskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji. Najviac, a to deväť, ich je k dispozícii v Banskobystrickom kraji. Denná kapacita testovaných sa pohybuje v rozmedzí od desať do 60 osôb. Rezort pripomína, že každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie, môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formulára. Povinné testy na ochorenie COVID-19, teda testy po návrate z rizikových krajín, sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné laboratóriá. Cena týchto testov sa pohybuje v rozmedzí od 50 do 70 eur. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) uviedol, že cenu týchto testov rezort zdravotníctva regulovať zatiaľ neplánuje.

Na Slovensku pritom za pondelok evidujeme 14 nových prípadov z 1 320 testovaných Slovákov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2 368 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Podobne sú na tom naši susedia v Maďarsku, kde včera pribudlo iba 9 nových prípadov. O čosi horšie je to v Rakúsku, kde pribudlo 81 nových prípadov, či v Českej republike, kde ich prubudlo až 101. Azda najhoršie výsledky z našich susedných krajín hlási Poľsko, kde za včerajšok pribudlo 575 nakazených, či Ukrajina, na ktorej území počet infikovaných vzrástol až o 1 061 prípadov.



Podľa štatistík siete Google bolo doteraz vo svete indentifikovaných vyše 18 miliónov infikovaných pacientov. Vyliečiť sa zatiaľ podarilo viac ako polovici a približne 692-tisíc pacientov chorobe podľahlo. Za včerajšok malo vo svete pribudnúť 258-tisíc nových pacientov.

Koronavírus na Slovensku (výsledky k 4. 8. 2020)

Všetkých vykonaných testov - 267 117

Celkovo pozitívne testovaných - 2 368 (+14 za posledný deň)

Umrtí - 29 (+0 za posledný deň)

Vyliečených pacientov 1 771 (+25 za posledný deň)