Udalosti posledných mesiacov nám ukázali, že bezpečnosť je do istej miery iluzórny pojem - že pandémie a riziko kybernetických či teroristických útokov nie sú iba záležitosťou amerických drám či krajín tretieho sveta a že aj tieto témy sa bytostne dotýkajú našej krajiny. Preto sme požiadali odborníkov, aby jasne označili tie najväčšie hrozby pre Slovenskú republiku!

O vyjadrenia sme požiadali šéfa inštitútu obranných a bezpečnostných štúdii a uznávaného bezpečnostného analytika Iva Samsona, ale aj bezpečnostného experta a nekdajšieho riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Juraja Zábojníka.

Jadrová hrozba:

Veľkou hrozbou pre štát je podľa bezpečnostného experta Zábojníka napríklad prípadné zlyhanie, či v najhoršom prípade explózia našich jadrových elektrární. „Keď sa pozerám na súčasné pomery, dal by som urobiť kompletný, hĺbkový audit Mochoviec aj Bohuníc,“ vyhlásil Zábojník, podľa ktorého je náš štát na podobnú udalosť nepripravený. „Ak štát nebol pripravený na koronavírus a naše matky a babičky museli doma šiť rúška, potom sa obávam, že ani v prípade jadrovej pohromy nebude v nemocniciach dostatok jódu a nebude ani dostatok bóru. A vôbec z celej Slovenskej „pripravenosti“mám zimomriavky,“ povedal.

Na snímke jadrová elektráreň Mochovce 30. marca 2010. FOTO TASR - Henrich Mišoviè Zdroj: Henrich Mišoviè

Pandémie (druhá vlna koronavírusu):

Bezpečnostný analytik Ivo Samson hovorí, že na hrozbu prípadných pandémii upozorňovali už bezpečnostné stratégie Slovenskej republiky po roku 1993. „Iba všetky, ktoré sa medzitým objavili, sa Slovensku vyhli (SARS, MERS, BES, Ebola), teraz hrozbu predstavuje druhá možná vlna koronavírusu, ktorá naruší ekonomiku EÚ a tým aj SR, čo je výrazná bezpečnostná hrozba,“ upozorňuje.

Nepripravenosť spoločnosti:

Zábojník je presvedčený, že štát zanedbáva prípravu spoločnosti na prípadné ohrozenie teroristickými útokmi, vojnovej pohotovosti, požiaru, výbuchov či iných náhlych udalostí. „Je potrebné vypracovať metodiku pre každú jednu situáciu. Plán jednotlivých krokov, aby v prípade neočakávaných udalostí nevznikal chaos“, hovorí expert. Zábojník poukazuje na fakt, že nie tak dávno bola podobná edukácia spoločnosti bežnou praxou. „Kedysi sa v rámci občianskej výchovy učili jednotlivé opatrenia. Robili sa nácviky na školách, či školenia v podnikoch. Dnes tu máme generáciu, ktorá ani netuší, ako sa štáty v minulosti na podobné udalosti pripravovali,“ hovorí.

Ochrana hraníc, imigrácia:

Podľa Zábojníka by štát mal byť schopný kedykoľvek hermeticky uzavrieť hranice na všetkých vstupoch do svojho územia a prípadne sa chrániť v prípade masovej migrácie. K migrácii sa vyjadruje aj bezpečnostný analytik Samson. „V súvislosti s národnou bezpečnosťou a priamym či nepriamymi hrozbami sa do pozadia dostala imigrácia a s ňou spojená hrozba sociálneho konfliktu v spoločnosti, popr. terororizmu, aj keď SR a vôbec V4 nátlak EÚ zatiaľ ustálo,“ hovorí analytik.

Kedysi sa Juraj Zábojník (stojí za Schifferovou) staral o bezpečnosť najvyšších činiteľov. Podobne ako Žitnému sa mu vraj dá veriť. Zdroj: TASR

Nepripravenosť armády:

Experti sa logicky zhodujú v tom, že bezpečnosť štátu ovplyvňuje aj pripravenosť armády. V tomto ohľade je veľmi skeptický expert Zábojník, ktorý otvorene hovorí, že „znefunkčnenie armády za posledných 30 rokov by nazval sabotážou“. Problémy v oblasti vojenskej bezpečnosti vníma aj Samson. „NATO je momentálne na rozdiel od nadnárodnej Európskej únie v oveľa lepšom stave, ale tu EÚ (a samozrejme aj Slovensko) sú vydané na milosť aj nemilosť USA,“ skonštatoval. Dodal, že Európa nebola napriek dlhoročným proklamáciam schopná, vybudovať dôveryhodné základy vlastnej bezpečnostnej a obrannej politiky. „Koniec koncov, bol to súčasný americký prezident, ktorý šokujúco označil NATO za "zbytočnú organizáciu". Inými slovami: Priplaťte si za svoju bezpečnosť alebo sa starajte o seba sami, inak my padáme", uzavrel.

Ochrana pred kybernetickými útokmi:

Podľa expertov je ochrana pred kybernetickými útokmi dôležitá, no zatiaľ čo analytik Samson sa k problémom spojenými s vládnou sieťou Govnet nechcel vyjadrovať, Zábojník poslal podpredsedníčke vlády pre informácie a informatizáciu drsný odkaz. „Nikdy by som ako predstaviteľ štátu nešiel histericky von s informáciami, pokiaľ nemám všetky výstupy a všetko dvakrát overené. To je čistý amaterizmus,“ odkázal Veronike Remišovej v reakcii na kauzu údajného odpočúvania vládnej siete Govnet.

Ivo Samson - bezpečnostný analytik. Zdroj: Isifa.com

Potravinová sebestačnosť (nedostatok potravín):

Podľa Zábojníka je v otázke bezpečnosti štátu dôležité aj to, aby dokázal zabezpečiť dostatočné zásobovanie potravinami. „Poľnohospodárstvo a potravinová sebestačnosť sú kľúčovými v otázke bezpečnosti,“ zhodnotil. Zábojník tiež hovorí o nízkej kvalite potravín na Slovensku, ktorá podľa neho môže byť jedným z menovateľov civilizačných ochorení v rámci našej populácie. „Pozrite sa na kvalitu potravín len v susednom Rakúsku a porovnajte ju s kvalitou tých našich. Toto je niečo príšerné,“ posťažoval sa expert.