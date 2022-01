Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok v relácii radia Expres vyhlásil, že cieľom zmluvy Slovenska a USA o spolupráci v oblasti obrany je "reagovať na tú situáciu, ktorá vznikla po roku 2014 a byť lepšie pripravenými k obrane, ak by k nej došlo". Pripomenul, že momentálne je Slovensko ohrozené vojenskou intervenciou voči susednému štátu. Myslel tým napätie, ktoré sa eskaluje pri východných hraniciach Ukrajiny od jesene.

Opakoval tiež, že na základe tejto dohody nevstúpi na Slovensko ani jeden americký vojak bez toho, aby to vláda a parlament schválili.

Korčok tiež vysvetľoval jednotlivé články, ktoré najviac kritizujú odporcovia obrannej zmluvy. "Začalo sa tu hroziť tým, že americky vojaci tu budú jednoducho môcť robiť čo chcú, že sú vyňatí z trestného pravá. Nie sú," uviedol minister.

Poznamenal, že podľa dohody by sa mala slovenská strana vzdať iba prednostného práva pri vyšetrovaní menej závažných trestných činov. Ale v dohode je aj ďalšia veta, ktorú podľa Korčoka odporcovia účelovo ignorujú. "Sme sa vzdali prednostného práva a to prednostne právo by znamenalo, že budeme automatický stíhať aj trestne činy medzi dvoma americkými vojakmi. Či naozaj budeme chcieť , keď dvaja americký vojaci sa dostanú do konfliktu alebo spôsobia nejakú škodu na svojom majetku, v tých vymedzených priestoroch, to ideme stíhať my? Alebo povieme, aby riešili to sami," vysvetľoval šéf diplomacie.

Priznal však, že ak americký vojak spácha trestný čin voči obyvateľovi Slovenska a ten nenahlási informácie slovenským organom činným v trestnom konaní, americká strana nemusí informovať slovenské úrady o začatí vlastného konania v tejto veci, ak sadzba činu nepresahuje tri roky. "Ale skúsme k tejto zmluve pristupovať nie takýmto spôsobom, ako keby jediným cieľom príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov bolo to, že prídu na Slovensko páchať trestne činy, ako hovorí propagandista strany Smer "znásilňovať slovenské devy" a potom ich zbalia a dostanú ich preč," vyzval Korčok s tým, že takto dohodu vnímajú a prezentujú najmä dezinformatori.

Korčok o tejto zmluve ostro diskutoval s lídrom opozičnej strany Smer Robertom Ficom v relácii RTVS O 5 minút 12. Poslanec Národnej rady tvrdli, že v zmluve absentuje reciprocita, zasahuje do zvrchovanosti SR a je súčasťou geopolitického boja. Viackrát zopakoval, že ozbrojené sily USA dostanú k dispozícii naše letiská a budú ich môcť využiť aj na svoje účely. Minister Korčok tieto tvrdenia zasadne odmietol. Poznamenal pritom, že zmluvu pripomienkoval aj rezort spravodlivosti či legislatívna rada vlády a nenašli v nej rozpor s ústavou.